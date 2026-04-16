Весна з сюрпризами: заморозки загальмували розвиток культур
- Заморозки в квітні призупинили розвиток культур, створивши ризики для врожаю, хоча опади покращили вологозабезпечення ґрунту.
- У Полтавській та Кіровоградській областях значні пошкодження озимих культур через складну перезимівлю, але загалом ситуація в країні не є критичною.
Початок квітня приніс аграріям сприятливі умови для роботи, але різке похолодання змінило ситуацію. Заморозки призупинили розвиток культур і створили додаткові ризики для врожаю.
Заморозки пригальмували розвиток культур
Перша декада квітня загалом була сприятливою для розвитку озимих і ранніх ярих культур, а також для проведення польових робіт, йдеться у декадному звіті Укргідрометцентру. Однак у другій половині періоду погодні умови різко погіршилися: похолодання із заморозками стримало або навіть тимчасово зупинило ріст рослин.
За оцінками фахівців Укргідрометцентру, така зміна температур негативно вплинула на динаміку розвитку посівів.
Попри це, опади, що спостерігалися протягом декади, мали позитивний ефект – вони сприяли поповненню запасів продуктивної вологи в ґрунті.
Волога є, але є проблеми після зими
Наприкінці періоду вологозабезпечення орного та метрового шару ґрунту в більшості регіонів було достатнім або оптимальним. Водночас у західних і північних областях через надлишок опадів місцями фіксувалося перезволоження.
Натомість у частині Херсонської області агрометеорологи відзначили майже критично низькі запаси вологи для цього періоду.
Додатковим викликом стали наслідки складної перезимівлі. У Полтавській області та Кіровоградській області через вимерзання, вимокання та крижану кірку зафіксовано значні пошкодження озимих культур – місцями втрати сягали до 50%.
Зверніть увагу! Втім, у цілому ситуація по країні не є критичною: більшість озимих культур успішно перезимували, і загальний рівень втрат залишається контрольованим.
