У Польщі закликають бойкотувати імпортну картоплю: фермери звинувачують Німеччину

У Польщі різке падіння цін на картоплю та зростання імпорту загострили невдоволення фермерів. Уряд уже запустив кампанію на підтримку місцевої продукції та закликає споживачів купувати вітчизняну картоплю.

Ціни на картоплю в Польщі різко впали

Польський ринок картоплі переживає складний період, повідомляє Euractiv. Надлишок продукції та збільшення імпорту призвели до суттєвого падіння цін, що викликало нову хвилю невдоволення серед місцевих фермерів.

За інформацією польського міністерства сільського господарства, середні гуртові ціни на картоплю цього місяця знизилися на 43% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Для культури, яка традиційно вважалася прибутковою та залишається одним із базових харчових продуктів, це стало серйозним ударом.

Ситуація пов'язана із загальноєвропейською тенденцією перевиробництва картоплі, яка вже кілька місяців тисне на ринок та знижує прибутковість виробництва.

Уряд запустив кампанію на підтримку місцевої продукції

На тлі падіння цін польська влада вирішила підтримати внутрішніх виробників через маркетингову кампанію "Польська картопля". Її головна ідея – стимулювати так званий "споживчий патріотизм" та заохотити громадян купувати місцеву продукцію минулорічного врожаю замість ранньої імпортної картоплі.

Слоган кампанії звучить доволі прямо: "Обираймо те, що добре і наше". Таким чином уряд намагається підтримати фермерів, які дедалі частіше стикаються із проблемою збуту.

Причиною напруження стали не лише низькі ціни, а й зростання імпорту. У 2025 році Польща зібрала рекордний урожай картоплі – приблизно на 18% більше, ніж роком раніше. Водночас імпорт зріс ще на 16%, посилюючи тиск на внутрішній ринок.

Німецька картопля стала мішенню для критики

Особливе обурення польських фермерів викликає імпорт із Німеччини, який займає основну частку поставок. Із приблизно 160 тисяч тонн картоплі, ввезеної до Польщі торік, близько 95 тисяч тонн припало саме на німецьку продукцію, що на 41% більше, ніж роком раніше.

Через надлишок пропозиції в медіа дедалі частіше з'являються повідомлення про фермерів, які змушені утилізовувати або викидати власну продукцію.

Представники аграрних організацій відкрито висловлюють невдоволення. Зокрема, представник фермерського крила профспілки "Солідарність" Томаш Огністи заявив: "Німецька картопля знищує польський ринок".

Зверніть увагу! Невдоволення імпортом не є новим явищем – ще минулої осені польські аграрії проводили акції протесту, привозячи мішки німецької картоплі до міністерства. Тепер картопляне питання стало частиною ширшого фермерського протестного руху, який охоплює також претензії до кліматичної політики та міжнародних торговельних угод.

Аграрії також критикують недостатню ефективність державної підтримки, яка не дозволяє захистити внутрішній ринок. На цьому тлі все більше звучать попередження: якщо ситуація не зміниться, посівні площі під картоплю скоротяться, а країна стане залежною від імпорту.