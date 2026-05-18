Польські фермери знову виходять на вулиці: у Варшаві готують масштабний протест

Польські фермери готують масштабний протест

У Польщі знову посилюється фермерське невдоволення, повідомляє Farmer.pl. Незалежна профспілка "Солідарність" оголосила про масштабну акцію протесту, яка відбудеться 20 травня у Варшаві.

До демонстрації мають долучитися не лише аграрії, а й представники інших профспілкових організацій. Головною причиною протесту учасники називають погіршення економічного становища фермерських господарств.

У профспілці заявляють, що багато виробників опинилися на межі фінансових труднощів через сукупність проблем – від погодних катаклізмів до тривалого періоду низьких закупівельних цін на агропродукцію.

Заморозки та посуха вдарили по врожаю

Одним із ключових факторів кризи фермери називають складні погодні умови. У багатьох регіонах Польщі хвилі весняних заморозків пошкодили посіви ріпаку та озимих культур, а дефіцит опадів ще більше посилив втрати.

Голова профспілки NSZZ RI "Солідарність" Томаш Обшанський повідомив, що організація вже направила офіційні звернення до міністра сільського господарства та прем’єр-міністра.

Ми просимо швидких рішень, які дозволять надати фермерам пільгові кредити або фінансову підтримку, щоб вони могли продовжувати працювати,

– наголосив він.

До основних факторів кризи додаються високі витрати на виробництво. Подорожчання добрив, пального та інших ресурсів, за словами аграрних організацій, дедалі більше тисне на господарства й змушує їх скорочувати інвестиції.

Зелена угода та Меркосур посилюють напругу

Окремою темою протестів залишається політика Євросоюзу. Польські фермери вже тривалий час виступають проти положень "Зеленої угоди" та угоди між ЄС і Меркосур.

На їхню думку, посилення екологічних вимог та збільшення імпорту аграрної продукції з країн поза ЄС створюють нерівні умови конкуренції для європейських виробників.

Томаш Обшанський заявив, що акція у Варшаві стане реакцією не лише на проблеми сільського господарства, а й на ширші економічні виклики.

Серед основних вимог протестувальників – пільгові кредити, компенсації для господарств, які постраждали від погодних умов, а також рішення, що дозволять підвищити рентабельність агровиробництва. Фермери наголошують: зараз ідеться вже не про розвиток, а про виживання господарств.

Раніше стало відомо, що крім внутрішньої системної кризи, на польських фермерів також тисне ринок праці. Так, вони програють конкуренцію за працю українських заробітчан.