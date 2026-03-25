Ринок пшениці ожив: аграрії масово фіксують ціни на новий урожай

В Україні пожвавилась торгівля пшеницею нового врожаю. Аграрії почали активніше укладати форвардні контракти, фіксуючи ціни на майбутні постачання.

На українському ринку зростає активність у сегменті пшениці нового врожаю. За даними Spike Brokers, окремі угоди вже укладаються на рівні близько 225 доларів США за тонну за продовольчу пшеницю з вмістом білка 11,5% та 218 доларів США за тонну за фуражну.

Дивіться також Блокада Ормузької протоки загрожує українському зерну: чи чекати дефіциту продуктів

Аграрії та великі компанії почали активніше використовувати форвардні контракти, щоб зафіксувати вигідні ціни на майбутні постачання.

Зверніть увагу! Водночас фізичний ринок залишається відносно стабільним і працює переважно в межах раніше укладених угод. Поточні ціни становлять 220–222 долари США за тонну для продовольчої пшениці та 213–215 доларів США за тонну для фуражної.

Аналітики пояснюють, що біржовий сегмент швидше реагує на глобальні фактори, тоді як фізичний ринок змінюється повільніше і залежить від тендерів та рівня конкуренції.

Важливо! Експорт пшениці з України наразі оцінюється приблизно у 388 тисяч тонн. Основні постачання спрямовуються до Алжиру, Єгипту, Ізраїлю та Тунісу, причому найбільша частка припадає на північноафриканський напрямок.

Постачання зерна просіли на 23%: тривожний сигнал для ринку