У грудні українська пшениця експортувалася здебільшого в Африку та на Близький Схід

Український експорт пшениці протягом грудня був доволі стабільним і зосереджувався здебільшого на Африці та Близькому Сході. Європейський та азійський ринки ж навпаки займали у експорті незначні місця.

Які основні напрямки експорту пшениці?

Експорт пшениці з України у грудні становив 335,5 тисячі тонн і був різко зосереджений у напрямку Північної Африки та Близького Сходу, повідомляє 24 Канал із посиланням на аналітиків Spike Brokers. На ці регіони разом припадає близько 86% всього експорту.

Азійські напрямки сформували лише 3,5% експорту. Частка Європи мінімальна – 1,7%. Загалом структура грудневого експорту пшениці демонструє високу регіональну концентрацію та залежність від попиту країн Північної Африки та МЕНА,

– говорять фахівці.

Ціни на пшеницю в напрямку портів та експорту продовжували знижуватися минулого тижня. Слабкий зовнішній попит і низька ефективність портової інфраструктури зменшують трейдерську активність у цьому напрямку, пояснюють вони.

За словами аналітиків, спотовий індекс ціни продовольчої пшениці (11,5% білка) з постачанням СРТ-порт знизився на 3 долари – до 212 доларів, а фуражна пшениця втратила 3 долари, опустившись до рівня 206 доларів.

Українським зерновим коридором пішло на експорт майже 100 мільйонів тонн зерна