Китай зібрав рекордний врожай зернових: що на це вплинуло

Цього року сільгоспвиробники Китаю змогли зібрати рекордні обсяги зернових культур, які істотно перевищують показники минулих років. Результату вдалося досягти завдяки комплексному підходу до збільшення врожаю.

Китайці зібрали більше зернових

У 2025 році Китай знову зафіксував високі показники виробництва зерна: загальний урожай сягнув рекордних 714,88 мільйона тонн, що на 1,2% більше, ніж торік, повідомляє 24 Канал із посиланням на Xinhua. Національне бюро статистики Китаю (NBS), зазначивши, що країна вже кілька років поспіль демонструє стабільне зростання зернового виробництва.

За даними NBS, збільшення врожаю забезпечили як розширення посівних площ, так і підвищення врожайності. Площі під зерновими культурами зростають шостий рік поспіль і у 2025 році перевищили 119 мільйонів гектарів, а середня врожайність на одиницю площі підвищилася на 1,1% порівняно з попереднім роком.

Представник NBS Вей Фенхуа пояснив таку динаміку комплексними державними заходами, зокрема покращенням захисту та якості орних земель, оптимізацією структури посівів і поверненням до обробітку занедбаних угідь. За його словами, рекордний урожай створює міцну основу для модернізації агросектору, розвитку сільських територій, підтримки економічного відновлення Китаю та сприяє стабільності світового зернового ринку й глобальної продовольчої безпеки.

