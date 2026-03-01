Белімітна рибалка у 2026 році: які 7 видів риби можна ловити без обмежень

Попри низку заборон пов'язаних із періодами риболовлі, існують правила, що обмежуть кількість вилову. Однак чисельність деяких видів настільки велика, що ловити їх можна безлімітно.

Яку рибу можна ловити безлімітно?

Про те, які види риб можна ловити без обмежень, йдеться в повідомленні Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Залежно від сезону або виду риби, часто любителі рибалки потрапляють на обмеження. Існує також добова норма вилову. На одного рибалку не більше 3 кілограмів риби та одна "трофейна" особина будь-якої маси у мінімально дозволених для вилову розмірах.

Однак є риби, які мають надмірну чисельність або не дуже добре впливають на місцеву фауну. Для таких видів обмеження не застосовують:

Ротань-головешка . Хижак із басейну річки Амур, який, потрапивши в українські водойми, швидко адаптувався і несе екологічну шкоду. Риба поїдає ікру та молодь цінних видів риб (щука, окунь, лин) і може повністю винищити інші популяції. Щоб зловити – можна використовувати шматочок черв'яка, опариша. Найкраще ловити на легку поплавцеву вудку біля заростей водної рослинності.

Сонячний окунь . Риба із Північної Америки, що харчується дрібними безхребетними, активно поїдає ікру та личинок інших риб. Щоб зловити – добре реагує на ті ж наживки, що й ротань, тримається зграйками у прибережній зоні та в прогрітій сонцем воді.

Карликовий американський сом . Цей вид теж із Північної Америки, а основна шкода від нього в тому, що він всеїдний. Зловити можна в теплу пору року, особливо вночі. Для наживки використовують черв'яків, шматочки м'яса або риби.

Чебачок амурський . Дуже маленька і дуже шкідлива риба з Далекого Сходу. Небезпечний через всеїдність та швидке розмноження. Зокрема є переносником паразитів, об'їдає плавці та луску інших риб. Ловити можна на мотиля, опираша, тісто.

Верховодка . Невеличка срібляста, найпоширеніша з риб у прісних водоймах, часто утворює зграї біля поверхні води. Хоча цей вид є кормовою базою для хижаків, його чисельність настільки велика, що навіть безмірний вилов суттєво не зашкодить популяції. Ловити найкраще на легкі поплавцеві вудки. Для наживки використовувати – опариша, мотиля, манну бовтанку або навіть суху муху.

Тюлька . Дрібна зграйна риба з родини оселедцевих. Раніше мешкала в морях, нині – адаптувалася до прісної води. Має велику чисельність, тому вилов не обмежують. А ловити якнайкраще влітку на "самодур" (снасть із кількома гачками оснащеними бісером чи нитками).

. Дрібна зграйна риба з родини оселедцевих. Раніше мешкала в морях, нині – адаптувалася до прісної води. Має велику чисельність, тому вилов не обмежують. А ловити якнайкраще влітку на "самодур" (снасть із кількома гачками оснащеними бісером чи нитками). Атерина. Невелика риба зграйного виду, що мешкає переважно у Чорному та Азовському морях. Вважається малоцінною через малий розмір та велику кількість. Ловити на легкі снасті з використанням наживок тваринного походження (шматочки креветки, черв'яка).

Водночас рибалкам нагадують, що вилов цих видів – не лише можливість принести додому улов, а й збалансувати природний баланс.

Як карають за незаконний вилов риби?

Зокрема уважним рибалкою потрібно бути не тільки щодо видів риби, а й щодо періоду ловлі. Наприклад, з кінця осені не можна ловити риби в зимувальних ямах.

Про що нагадує Держрибагентство. Важливо, щоб у вразливий період, коли риба потребує тиші й захисту, люди не чинили навпаки.

Саме тому в Україні існують обмеження для рибалок та штрафи за порушення. У статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення прописані адміністративні покарання за недотримання правил рибальства.

Якщо ловити рибу в зимувальних ямах за незначні порушення штраф буде від 34 до 170 гривень. Водночас грубі порушення коштуватимуть від 340 до 680 гривень. Також доведеться заплатити за незаконно виловлену рибу – поштучно. Наприклад:

одна щука – 3 468 гривень штрафу;

судак – 3 587 гривень;

сом – 5 117 гривень.

Що ще потрібно знати про риболовлю?