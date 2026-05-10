Річка чи озеро: де риболовля принесе кращий улов і більше задоволення

В Україні є чимало мальовничих місць, де наловити риби і повноцінно відпочити на природі. Тому, обираючи місце для риболовлі, багато хто ставить собі питання, куди краще їхати – на річку чи озеро.

Чим приваблює риболовля на річці?

Насправді ж кожна водойма має свій характер, своїх "улюбленців" серед риби та власні правила для рибалки, пише Євросом.

Риболовля на річці зазвичай подобається тим, хто любить активно проводити час і не боїться експериментувати з місцями та снастями. Через течію, зміну глибини та рельєфу дна риба тут поводиться більш динамічно, а отже ловля часто буває азартнішою.

Серед популярних річкових напрямків в Україні виділяють Дністер, Тису, Десну.

Дністер, наприклад, приваблює чистою водою, затоками й дикими місцями, де можна вполювати судака, щуку, сазана, ляща або навіть сома.

Десна відома своїми природними вигинами русла, де часто збирається риба. На цій річці шанс упіймати щуку або судака значно зростає саме в поворотах течії, де утворюються природні "кишені" для хижаків.

Тиса, яка протікає через Карпати, відома як одна з найчистіших річок країни, а рибалки їдуть туди за фореллю, харіусом та короповими видами.

Зауважте! На великих річках зазвичай потрібні потужніші снасті та дальні закиди, адже глибина більша.

Які переваги риболовлі на озерах?

На озерах зазвичай вода спокійніша, а риба більш передбачувана. Тому така риболовля підходить для тих, хто любить відпочинок без поспіху.

На озері немає сильної течії, тому риболовля розмірена і добре підходить навіть новачкам.

Одним із найпопулярніших місць в Україні є Шацькі озера, зазначає Клуб рибалок України. Це комплекс великих прісноводних водойм на Волині. Сезон риболовлі тут триває з весни до осені.

Серед них виділяється Світязь – найглибше озеро України. На ньому добре ловляться карась, лящ, лин, плотва, окунь і щука. Для риболовлі чудово підходять поплавкові вудки, фідер та спінінг.

Цікаво! Великою популярністю серед українців також користується Київське водосховище. Воно дає можливість поєднати риболовлю з сімейним відпочинком. Біля багатьох місць є пляжі, кемпінги, бази відпочинку та зони для пікніків. Найкращі локації – села Лебедівка, Нові Петрівці, Страхолісся.

Які різні водойми слід відвідати для риболовлі?

Що потрібно пам'ятати рибалкам?

Водночас, незалежно від водойми, рибалкам необхідно пам'ятати правила риболовлі і обмеження, встановлені законодавством.

Ще з 1 квітня в Україні діє весняно-літня нерестова заборона на вилов риби. Її тривалість залежать від регіону та типу водойм. Але на період нересту ловити рибу можна лише з берега, оминаючи нерестовища.

До того ж є вимоги до снастів. Дозволяються:

гачкові знаряддя (не більше двох гачків на одну особу);

або спінінг з однією штучною приманкою.

Під час нересту риба через зосередження на процесі розмноження є дуже вразливою і потребує захисту. Наше спільне завдання – забезпечити їй максимальний спокій,

– пояснив голова Держрибагентства Ігор Клименок.

Важливо! За добу одна людина має право виловити до 3 кілограмів риби плюс одну. За порушення норм можна натрапити не лише на штрафи, але й на кримінальну відповідальність у особливо тяжких випадках. До того ж довдедеться відшкодовувати заподіяну шкоду.

Коли найкращі дні для риболовлі у травні?

У травні рибалки часто орієнтуються не лише на погоду, а й на фази Місяця, адже вони помітно впливають на активність кльову. На початку місяця, коли триває повня, риба поводиться обережно й клює слабко. Далі, у період спадного Місяця, ситуація поступово стабілізується, але справжній кльов настає ближче до другої половини травня, коли Місяць починає рости.

Найкращими днями для вдалої риболовлі вважаються 5 – 6 травня, а також період із 19 по 24 число. Непогані шанси на улов дають і 7 – 9, 18, 25 та 26 травня. Водночас менш результативними можуть бути 10 – 13, 27 – 28 числа. Найскладніший період припадає на дні навколо повні — 1–3, 14–17 і кінець місяця, коли активність риби помітно падає.

Окрім календаря, у травні важливу роль відіграє й поведінка самої риби у водоймах. У цей період вона виходить ближче до берега, де вода швидше прогрівається. Найперспективнішими стають мілководні затоки, ділянки з водною рослинністю та місця зі слабкою течією, зазвичай до двох метрів глибини – саме там найчастіше й варто чекати на кльов.