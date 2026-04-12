Де в Україні можна рибалити безплатно, щоб не натрапити на штрафи

Багато українців полюбляють риболовлю, адже це не лише вид дозвілля, але й чудовий спосіб відпочити від щоденних турбот. Однак вудити рибу безплатно можна не на всіх ставках.

Де можна рибалити безкоштовно?

У більшості випадків українці мають право ловити рибу безкоштовно відповідно до Водного кодексу України.

За статтею 46 цього документу, в державі є два види водокористування:

загальне;

та спеціальне;

Українці мають право користуватися водоймами на умовах загального водокористування. Це означає, що будь-хто може безкоштовно відпочивати біля води, купатися, плавати на човнах і займатися любительською чи спортивною риболовлею без спеціальних дозволів.

Тобто безкоштовно ловити рибу можна у більшості річок, озер і водосховищ, якщо вони не належать до заповідних.

Зауважте! За Правилами любительського рибальства, рибалки-аматори на загальних водоймах можуть використовувати різноманітні вудки або спінінги, але з обмеженням – не більше п’яти гачків на одну людину.

Чи можна безплатно рибалити на орендованих ставках?

Водночас багато ставків в Україні здають в оренду. Сам факт оренди не означає автоматичної заборони риболовлі.

Однак орендар має право встановлювати свої правила, наприклад, обмежити вилов або зробити його платним. Але для цього є дві обов’язкові умови:

правила повинен погодити офіційно місцевий орган влади (місцева рада або державна адміністрація);

інформація має бути відкритою для рибалок, наприклад, розміщуватися у вигляді табличок чи банерів біля водойми.

Якщо ж жодних попереджень чи правил немає, вважається, що рибалити на ставку можна безкоштовно.

Важливо! Перед риболовлею варто уважно оглянути ставок або перевірити інформацію, щоб уникнути суперечок із власником. Адже якщо водойма офіційно знаходиться в оренді, вилов риби у ній може вважатися порушенням закону і потягне за собою чималі штрафи, а в тяжких випадках – навіть кримінальну відповідальність.

Хто має пільги на вилов риби?

Зазвичай плату за риболовлю вводять у кількох випадках:

на водоймах, які влада передала громадським організаціям;

на окремих невеликих річках;

у ставках, де орендар вирощує рибу.

У таких місцях ловити рибу часто дозволяють лише за членськими квитками або спеціальними платними дозволами.

Разом з тим навіть на платних водоймах є категорії людей, які можуть рибалити безплатно (за наявності посвідчення):

діти до 16 років;

люди з інвалідністю I та II груп;

ліквідатори аварії на ЧАЕС I та II категорій.

При цьому дітям самостійно ловити рибу можна лише з берега.

Важливо! Риболовля заборонена у заповідниках і природоохоронних зонах, у спеціалізованих рибних господарствах, у водоймах із технічним або питним призначенням та у місцях, де встановлена повна заборона на вилов.

Коли діє нерестова заборона на вилов риби?