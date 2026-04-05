Платити або ні: чи можна вільно ловити рибу у приватному ставку

Багато українців з настанням теплих весняних днів обирають собі місце для риболовлі, не лише заради риби, а й щоб відпочити та перезавантажитися. Тоді ж виникає питанння, чи можна вудити без дозволу на приватних ставках.

Хто може користуватися водоймами?

Права та обов'язки рибалок, а також власників чи орендарів ставків визначає Водний кодекс України.

Дивіться також Календар рибалки на квітень 2026 року: коли та на що риба буде клювати найкраще

Українське законодавство чітко розмежовує види користування водоймами. За статтею 46 Водного кодексу України, є два типи – загальне і спеціальне користування.

Загальне водокористування

Це невід’ємне право людини. Кожен українець може вільно й безоплатно купатись, плавати на човнах, напувати худобу та займатися любительським рибальством. Для цього не потрібно отримувати окремі дозволи чи оформлювати документи.

Спеціальне водокористування

Це використання водойм для промислових чи сільськогосподарських потреб, наприклад, розведення риби на продаж. Його проводять на підставі спеціальних дозволів та договорів оренди.

Чи можна рибалити на приватному ставку?

Саме риболовля в орендованих ставках викликає найбільше запитань У цьому випадку діє важливе правило: навіть якщо ставок передали в оренду, загальне водокористування не скасовується автоматично, пише Пирятинський рибалка.

Однак орендар має право встановлювати власні умови, наприклад, обмежити риболовлю або ж встановити плату за вилов. При цьому він зобов’язаний:

Погодити ці умови з органом, який надав ставок в оренду, тобто з місцевою радою або держадміністрацією;

Проінформувати людей про умови риболовлі, встановивши інформаційні стенди з чітким переліком правил, заборон або умов платного вилову.

Важливо! Якщо ж таких обмежень немає і вони не оприлюднені, вважається, що рибалити можна вільно і безкоштовно. Саме тому перед риболовлею варто перевірити, чи встановлені якісь правила на конкретному ставку, щоб уникнути конфліктів.

Хто може безплатно ловити рибу?

Любительське і спортивне рибальство в Україні дозволене у різних водоймах, але є винятки. Заборонено ловити рибу:

у водоймах природно-заповідного фонду;

у спеціалізованих рибних господарствах;

у водоймах із обмеженим використанням (наприклад, питних або технічних);

у місцях, де встановлена повна заборона на вилов.

У звичайних водоймах загального користування риболовля безкоштовна. Якщо ж водойма закріплена за громадськими організаціями, умови можуть відрізнятися. Члени таких організацій рибалять за посвідченнями або за платними дозволами.

Зауважте! Навіть там, де впроваджено платне рибальство, безоплатно рибалити можуть інваліди I та II груп, учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС (I та II категорій), діти до 16 років.

Яку рибу можна рибалити у квітні?