Кто может пользоваться водоемами?

Права и обязанности рыбаков, а также владельцев или арендаторов прудов определяет Водный кодекс Украины.

Смотрите также Календарь рыбака на апрель 2026 года: когда и на что рыба будет клевать лучше всего

Украинское законодательство четко разграничивает виды пользования водоемами. По статье 46 Водного кодекса Украины, есть два типа – общее и специальное пользование.

Общее водопользование

Это неотъемлемое право человека. Каждый украинец может свободно и бесплатно купаться, плавать на лодках, поить скот и заниматься любительским рыболовством. Для этого не нужно получать отдельные разрешения или оформлять документы.

Специальное водопользование

Это использование водоемов для промышленных или сельскохозяйственных нужд, например, разведение рыбы на продажу. Его проводят на основании специальных разрешений и договоров аренды.

Можно ли рыбачить на частном пруду?

Именно рыбалка в арендованных прудах вызывает больше всего вопросов В этом случае действует важное правило: даже если пруд передали в аренду, общее водопользование не отменяется автоматически, пишет Пирятинский рыбак.

Однако арендатор имеет право устанавливать собственные условия, например, ограничить рыбалку или же установить плату за вылов. При этом он обязан:

Согласовать эти условия с органом, который предоставил пруд в аренду, то есть с местным советом или госадминистрацией;

Проинформировать людей об условиях рыбалки, установив информационные стенды с четким перечнем правил, запретов или условий платного вылова.

Важно! Если же таких ограничений нет и они не обнародованы, считается, что рыбачить можно свободно и бесплатно. Именно поэтому перед рыбалкой стоит проверить, установлены ли какие-то правила на конкретном пруду, во избежание конфликтов.

Кто может бесплатно ловить рыбу?

Любительское и спортивное рыболовство в Украине разрешено в разных водоемах, но есть исключения. Запрещено ловить рыбу:

в водоемах природно-заповедного фонда;

в специализированных рыбных хозяйствах;

в водоемах с ограниченным использованием (например, питьевых или технических);

в местах, где установлен полный запрет на вылов.

В обычных водоемах общего пользования рыбалка бесплатная. Если же водоем закреплен за общественными организациями, условия могут отличаться. Члены таких организаций рыбачат по удостоверениям или по платным разрешениям.

Заметьте! Даже там, где внедрено платное рыболовство, бесплатно рыбачить могут инвалиды I и II групп, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС (I и II категорий), дети до 16 лет.

Какую рыбу можно рыбачить в апреле?