Україна втрачає виробництво томатів, але тепличний сегмент зростає

Ринок томатів в Україні скоротився у грошовому вимірі через втрату частини виробництва. Водночас тепличний сегмент демонструє потенціал зростання і приваблює виробників.

Що відбувається на ринку тепличних помідорів?

В Україні скоротився ринок томатів у грошовому вимірі, однак сегмент закритого ґрунту продовжує розвиватися. Про це зазначив Сергій Гедз, керівник відділу компанії "Сингента", повідомляє AgroTimes.

Основною причиною падіння ринку стала втрата виробничих потужностей у Кам’янці-Дніпровській, де до повномасштабної війни вирощували до 30 – 40% тепличних томатів із високою доданою вартістю.

Водночас площі під томатами відкритого ґрунту для свіжого ринку залишаються відносно стабільними. Однак сегмент переробки відчуває дефіцит сировини через недостатні обсяги виробництва.

Попри це, тепличний напрям демонструє позитивну динаміку. За оцінками експерта, він може зростати ще протягом одного-двох років завдяки привабливим цінам на продукцію.

Дефіцит внутрішньої пропозиції стимулює імпорт. Значні обсяги томатів надходять до України з Туреччина, Польща та Румунія, і ця тенденція, за прогнозами, збережеться.

