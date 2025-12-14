Ялина чи ялиця: як розпізнати різницю між хвойними деревами

До хвойних та вічнозелених дерев належать як ялиці, так і ялини. Їх об'єднує наявність шишок й подібна форма. Водночас ці дерева мають схожі хвоїнки, але при цьому відрізняються за рядом характерних ознак.

Чим відрізняються ялиця та ялина?

Висота цих дерев зазвичай сягає від 18 до 60 метрів, а форма нагадує конус або ж піраміду. Але найчастіше ці дерева використовують як різдвяні ялинки, передає 24 Канал з посиланням на освітній ресурс від Університету штату Огайо.

Ялина

Ялинки мають хвою, яка прикріплена окремо до гілок за допомогою коротких колючкоподібних структур. Зберігають дерева хвою впродовж 4 – 5 років, перш ніж скинути її.

Коли це відбувається, то кілочки залишаються прикріпленими до гілок, через що стають шорсткими на дотик після того, як хвоя зникає.

Хвоя ялини жорстка та загострена, а також має характерну квадратну форму. Крім того, вона легко перекочується між пальцями.

Ялиця

У ялиць також хвоя прикріплена до гілок окремо, але в цих хвойних немає колючок, тому гілки не залишаються шорсткими після опадання хвоїнки (аналог листя).

Основа хвої розширюється до круглої форми, що надає їй вигляду дротика з присисальцем на кінчику. І коли голку зривають з гілки або вона опадає природним шляхом, то залишається невеликий круглий слід від листка.

Крім того, хвоя ялиці м'яка та плоска, а перекочувати міль пальцями її не можна. Характерною ознакою ще є й те, що хвоя ялиці виділяє цитрусовий аромат при роздавлюванні.

Які шишки та форма в ялиці та ялини?

Положення шишок ялиці прямо стоять на гілці, натомість в ялини вони висять до низу, відповідно до даних бази Fire Effects Information System (FEIS), яка створена Службою лісу США. Залишок після дозрівання шишки на деревах також залишається різний: у ялиці – розпадається на гілці, залишаються тільки насіння; у ялини – випадає цілою, шишка падає на землю.

Щодо крон, то і тут у хвойних є ознаки, завдяки яким можна їх відрізнити, зазначається на сайті "Яскрава клумба":

Ялиця в дикій природі має симетричну та пишну крону, найчастіше – в молодому віці.

Ялина має пірамідальну форму, але має різні варіації.

Інші факти про хвойні