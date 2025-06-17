Російські шахеди атакували вагони з зерном на Київщині

Росіяни продовжують знищувати українську промисловість та сільське господарство. У ніч на 17 червня ворог атакував залізницю, де перебували українські вагони з зерном.

Росіяни знищили вагони з зерном

Вночі 17 червня росіяни здійснили масовану повітряну атаку на Київ та Київщину, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці". Під час атаки зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура в Києві та області.

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Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський запевнив, що "все буде оперативно відновлено, на рух поїздів впливу не буде". За його словами, рух поїздів буде швидко відновлено.

Київ, сьогоднішній ранок. Українська залізниця, українське зерно. Ворог продовжує нищити все українське,

– відреагував Перцовський на російський удар.

Атака на залізницю і вагони з зерном стала черговим ударом по економіці України.