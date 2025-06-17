Россияне уничтожили вагоны с зерном

Ночью 17 июня россияне совершили массированную воздушную атаку на Киев и Киевскую область, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци". Во время атаки была повреждена железнодорожная инфраструктура в Киеве и области.

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Председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский заверил, что "все будет оперативно восстановлено, на движение поездов влияния не будет". По его словам, движение поездов будет быстро восстановлено.

Киев, сегодняшнее утро. Украинская железная дорога, украинское зерно. Враг продолжает уничтожать все украинское,

– отреагировал Перцовский на российский удар.

Атака на железную дорогу и вагоны с зерном стала очередным ударом по экономике Украины.