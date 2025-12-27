В Україні ростуть трюфелі: де шукати дорогі делікатеси
- В Україні можна знайти літні, зимові та білі трюфелі, причому літній трюфель охороняється законом і внесений до Червоної книги.
- Білі трюфелі були виявлені на Закарпатті, а їх рекордна ціна сягнула 330 тисяч доларів за екземпляр вагою 1,3 кг.
Попри те, що трюфелі доволі вибагливі гриби й ростуть не всюди, деякі види можна знайти й в Україні. Йдеться про трюфель літній або їстівний, а також трюфель зимовий. Водночас літній трюфель практично зник, а тому охороняється законом.
Чи росте в Україні найдорожчий гриб у світі?
Один із видів трюфелів, що росте в Україні, а саме літній трюфель, можна знайти в букових та дубових лісах, передає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю "Главкому" з Марією Шевченко, наукова співробітниця відділу мікології Інституту ботаніки НАН України.
Читайте також Як діяти, якщо сусід самовільно захопив вашу землю
Крім того, такий трюфель може зустрічатися навіть у лісостепу, а також в Криму. Втім гриб трапляється доволі рідко.
Річ у тім, що цей вид практично був знищений ще на початку XX століття. А з 2021 року він внесений до Червоної книги України.
Натомість знайти трюфель зимовий можна в західній частині країни. Він теж є вкрай рідкісним, але не занесений до Червоної книги.
- Загалом трюфелі ростуть колоніями, а для їхнього росту, як в Україні, так і в будь-якій іншій точці світу важливий здоровий дерево-партнер.
- Серед несприятливих умов, що впливають на ріст найдорожчих грибів у світі, є надмірна сухість або ж надмірна вологість. Це погіршує розвиток гриба та його якість.
Де водяться білі та чорні трюфелі?
Наприклад на сайті агрохолдингу "Агрофірма П'ятихатська" йдеться про те, що в Україні можна зустріти ще й білий трюфель, а виявлено його на Закарпатті: Воловецький, Березнянський та Перечинський райони.
Для таких видів грибів важливе розташування, а віддають вони перевагу південним схилам, мішаним лісам та помірній вологості.
Цікаво, що білий трюфель коштує чи не найбільше зі всіх видів. Рекордна ціна гриба, який було знайдено в Італії, а його вага склала 1,3 кілограма, становила 330 тисяч доларів.
Унікальність трюфелів полягає у їхньому смаку та ароматі. Відповідно до виду гриба, смак може відрізнятися. А до найпоширеніших видів належать білі трюфелі, чорні трюфелі, літні, бургундські та французькі чорні.
- Чорні трюфелі – мають яскравий, майже пряний аромат, більш виражений смак розкривається після термічної обробки. Часто схожий до горіхового, деревного відтінку.
- Білі трюфелі – мають виразний мускусний аромат і часникові нотки.
Зауважте! На нелегальному ринку грибів трюфелі можуть коштувати орієнтовно 400 євро за 100 грамів.
Чи є гриби, які дорожчі за трюфель?
Якщо трюфель є найдорожчим їстівним грибом у світі, то вид Ярца Гунбу є найдорожчим у сфері медицини. Цей гриб у далекому 2017 році продали за рекордні 140 тисяч доларів. Сам гриб є паразитом, який розвивається з тіла гусениці, а збирати такий вид є надзвичайно складно, що і впливає на ціну.
Ще одним дорогим видом є мацутаке – гриб з унікальним пряним ароматом, високо цінований у японській кухні. Однак його вартість нижча за трюфелі.