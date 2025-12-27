В Україні ростуть трюфелі: де шукати дорогі делікатеси

Попри те, що трюфелі доволі вибагливі гриби й ростуть не всюди, деякі види можна знайти й в Україні. Йдеться про трюфель літній або їстівний, а також трюфель зимовий. Водночас літній трюфель практично зник, а тому охороняється законом.

Чи росте в Україні найдорожчий гриб у світі?

Один із видів трюфелів, що росте в Україні, а саме літній трюфель, можна знайти в букових та дубових лісах, передає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю "Главкому" з Марією Шевченко, наукова співробітниця відділу мікології Інституту ботаніки НАН України.

Крім того, такий трюфель може зустрічатися навіть у лісостепу, а також в Криму. Втім гриб трапляється доволі рідко.

Річ у тім, що цей вид практично був знищений ще на початку XX століття. А з 2021 року він внесений до Червоної книги України.

Натомість знайти трюфель зимовий можна в західній частині країни. Він теж є вкрай рідкісним, але не занесений до Червоної книги.

Загалом трюфелі ростуть колоніями, а для їхнього росту, як в Україні, так і в будь-якій іншій точці світу важливий здоровий дерево-партнер.

Серед несприятливих умов, що впливають на ріст найдорожчих грибів у світі, є надмірна сухість або ж надмірна вологість. Це погіршує розвиток гриба та його якість.

Де водяться білі та чорні трюфелі?

Наприклад на сайті агрохолдингу "Агрофірма П'ятихатська" йдеться про те, що в Україні можна зустріти ще й білий трюфель, а виявлено його на Закарпатті: Воловецький, Березнянський та Перечинський райони.

Для таких видів грибів важливе розташування, а віддають вони перевагу південним схилам, мішаним лісам та помірній вологості.

Цікаво, що білий трюфель коштує чи не найбільше зі всіх видів. Рекордна ціна гриба, який було знайдено в Італії, а його вага склала 1,3 кілограма, становила 330 тисяч доларів.

Унікальність трюфелів полягає у їхньому смаку та ароматі. Відповідно до виду гриба, смак може відрізнятися. А до найпоширеніших видів належать білі трюфелі, чорні трюфелі, літні, бургундські та французькі чорні.

Чорні трюфелі – мають яскравий, майже пряний аромат, більш виражений смак розкривається після термічної обробки. Часто схожий до горіхового, деревного відтінку.

Білі трюфелі – мають виразний мускусний аромат і часникові нотки.

Зауважте! На нелегальному ринку грибів трюфелі можуть коштувати орієнтовно 400 євро за 100 грамів.

Чи є гриби, які дорожчі за трюфель?