ЄБРР готовий фінансувати розмінування сільськогосподарських земель в Україні

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує зайнятися розмінуванням агроземель України. В інституції вважають цей напрям важливою фінансовою темою, якою готові і будуть опікуватися у найближчі роки.

ЄБРР розміновуватиме українські землі

Член ради директорів ЄБРР Артем Шевальов розповів, що йдеться про фінансування не тільки фермерів, а й компаній, що займаються розмінуванням, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Інтерфакс-Україна". За його словами, у банкові відчувають, що готові фінансувати це та мають фінансові можливості.

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Шевальов нагадав, що уряд України з 2024 року запустив експериментальну програму фінансування розмінування, щоб зробити цей продукт доступним для фермерів.

ЄБРР нині працює з іншими фінансистами, співпрацює з Міністерством економіки за деякими програмами, у яких держава прагне підтримати фермерів у фінансуванні робіт із розмінування на їхніх полях,

– зазначає член ради директорів банку.

Він уточнив, що фінансування може виділятися за двома напрямами: