Как работает упрощенный порядок передачи земли в аренду

Аренда земли в ОТГ во время военного положения имеет ряд особенностей, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Они регулируются как Земельным кодексом Украины, так и специальными нормами, введенными на период военного положения.

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На время действия военного положения действует постановление КМУ № 1113 от 16 сентября 2022 года (в новой редакции), которое предусматривает упрощенный механизм передачи в аренду земель сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности.

Землю можно передать в аренду:

без земельных торгов (аукциона),

без разработки документации по землеустройству (в некоторых случаях),

по сокращенной процедуре.

Важно! Это касается земель для ведения товарного сельскохозяйственного производства, личного крестьянского хозяйства, фермерского хозяйства.

Какие еще условия аренды действуют во время военного положения

Договор аренды можно заключать без утверждения проекта землеустройства. Во многих случаях разрешено заключать договоры аренды на основании технической документации или без нее, если участок уже сформирован.

Разрешено заключение договоров аренды на короткий срок – до 1 года. Эти договоры не подлежат государственной регистрации, их достаточно зарегистрировать в сельсовете или ОТГ.

Обратите внимание! Договор автоматически прекращает действие после отмены военного положения, если он заключен в особом порядке (без аукциона или без согласований).

Право аренды подлежит ограничению. Если участок уже в аренде или в постоянном пользовании, он не может быть передан другому субъекту, даже во время действия военного положения.

Особенности в отдельных общинах. Некоторые ОТГ устанавливают собственные условия и порядок передачи земель, с учетом решений военных администраций или местных советов. Часто действуют временные моратории на новую аренду, особенно вблизи фронта.

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