Як працює спрощений порядок передачі землі в оренду

Оренда землі в ОТГ під час воєнного стану має низку особливостей, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Вони регулюються як Земельним кодексом України, так і спеціальними нормами, запровадженими на період воєнного стану.

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На час дії воєнного стану діє постанова КМУ № 1113 від 16 вересня 2022 року (у новій редакції), яка передбачає спрощений механізм передачі в оренду земель сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності.

Землю можна передати в оренду:

без земельних торгів (аукціону),

без розроблення документації із землеустрою (у деяких випадках),

за скороченою процедурою.

Важливо! Це стосується земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, фермерського господарства.

Які ще умови орендування діють під час воєнного стану

Договір оренди можна укладати без затвердження проєкту землеустрою. У багатьох випадках дозволено укладати договори оренди на підставі технічної документації або без неї, якщо ділянка вже сформована.

Дозволено укладення договорів оренди на короткий строк – до 1 року. Ці договори не підлягають державній реєстрації, їх достатньо зареєструвати у сільраді або ОТГ.

Зверніть увагу! Договір автоматично припиняє дію після скасування воєнного стану, якщо він укладений в особливому порядку (без аукціону чи без погоджень).

Право оренди підлягає обмеженню. Якщо ділянка вже в оренді або у постійному користуванні, вона не може бути передана іншому суб’єкту, навіть під час дії воєнного стану.

Особливості в окремих громадах. Деякі ОТГ встановлюють власні умови і порядок передачі земель, з урахуванням рішень військових адміністрацій або місцевих рад. Часто діють тимчасові мораторії на нову оренду, особливо поблизу фронту.

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