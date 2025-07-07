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Агро 24 Агроновости Дрон оккупантов пролетел над фермерами в Херсонской области: в сети распространили видео
7 июля, 21:28
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Дрон оккупантов пролетел над фермерами в Херсонской области: в сети распространили видео

Тимур Еремьянц
Основні тези
  • Видео показывает, как фермеры в Херсонской области убегают от российского беспилотника, среди них был ребенок.
  • Американская журналистка Zarina Zabrisky распространила это видео в социальной сети.

В сети распространили видео, где фермеры в Херсонской области убегают от российского беспилотника прямо на поле. Среди них, в частности, был ребенок.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение американской журналистки Zarina Zabrisky.

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Атаки россиян на Херсонщине

Американская журналистка 7 июля распространила видео на своей странице в соцсети "X", где украинские фермеры убегают от вражеского беспилотника.

Дрон на машину летит! Бегите!
– Воскликнула женщина.

Российский дрон пролетел над фермерами: смотрите видео

 

"Российский беспилотник атаковал семьи, работающих в поле, в Херсонской области", – подытожила журналистка.

К слову, россияне атаковали территорию Пологовского района, вызвав возгорание на поле пшеницы. Оккупанты продолжают систематически атаковать украинские поля, вследствие чего уменьшается будущий урожай пшеницы.