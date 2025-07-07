Дрон оккупантов пролетел над фермерами в Херсонской области: в сети распространили видео

В сети распространили видео, где фермеры в Херсонской области убегают от российского беспилотника прямо на поле. Среди них, в частности, был ребенок.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение американской журналистки Zarina Zabrisky. Смотрите также Флаг Украины взвился на оккупированной Херсонщине: кадры поздравления от морпехов Атаки россиян на Херсонщине Американская журналистка 7 июля распространила видео на своей странице в соцсети "X", где украинские фермеры убегают от вражеского беспилотника. Дрон на машину летит! Бегите!

– Воскликнула женщина. Российский дрон пролетел над фермерами: смотрите видео "Российский беспилотник атаковал семьи, работающих в поле, в Херсонской области", – подытожила журналистка. К слову, россияне атаковали территорию Пологовского района, вызвав возгорание на поле пшеницы. Оккупанты продолжают систематически атаковать украинские поля, вследствие чего уменьшается будущий урожай пшеницы.