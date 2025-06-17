Цены на продукты в Польше и Украине: блогерша сравнила стоимость популярных позиций

Цены на продукты в украинских магазинах уже кое-где сравнялись с европейскими. Однако стоимость некоторых продуктов в Украине значительно превышает цены в магазинах Польши.

Как отличаются цены в Украине и Польше

Предпринимательница и блогер из Украины София Ванивская сравнила цены на продукты в Польше и Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на TikTok блогера. На своей странице украинка опубликовала видео своих визитов в магазины сети Lidl в Польше и сравнила их с ценами в "Сильпо" в Украине.

Читайте также Цены на молодой картофель медленно пошли вниз: сколько стоит килограмм

Сколько стоят продукты в супермаркетах Украины и Польши:

круассан : в Польше – 19 гривен, в Украине – 60 гривен;

: в Польше – 19 гривен, в Украине – 60 гривен; батончик Twix : в Польше – 42,30 гривны, в Украине – 42,70 гривны;

: в Польше – 42,30 гривны, в Украине – 42,70 гривны; бананы : в Польше – 78 гривен, в Украине – 79,99 гривны;

: в Польше – 78 гривен, в Украине – 79,99 гривны; ананас : в Польше – 78 гривен за килограмм, в Украине – 179 гривен за штуку;

: в Польше – 78 гривен за килограмм, в Украине – 179 гривен за штуку; яблоки : в Польше – 56 гривен, в Украине – 80 гривен;

: в Польше – 56 гривен, в Украине – 80 гривен; сливочное масло : в Польше – 83 гривен, в Украине – 99 гривен;

: в Польше – 83 гривен, в Украине – 99 гривен; четверть курицы : в Польше – 56 гривен, в Украине – 133 гривен;

: в Польше – 56 гривен, в Украине – 133 гривен; куриные яйца : в Польше – 111 гривен за десяток, в Украине – 71 гривен;

: в Польше – 111 гривен за десяток, в Украине – 71 гривен; масло подсолнечное 2 литра: в Польше – 133 гривен, в Украине – 164 гривен.

Обратите внимание! Также девушка отметила, что упаковка туалетной бумаги в Польше обойдется в 217 гривен, а в Украине – 339 гривен.