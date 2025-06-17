Укр Рус
Агро 24 Цены на продукты Цены на продукты в Польше и Украине: блогерша сравнила стоимость популярных позиций
17 июня, 12:02
2

Цены на продукты в Польше и Украине: блогерша сравнила стоимость популярных позиций

Василий Розтрепа
Основні тези
  • Цены на продукты, такие как круассаны, яблоки и четверть курицы, значительно выше в Украине, чем в Польше, тогда как цены на батончики Twix и куриные яйца незначительно отличаются.
  • Упаковка туалетной бумаги в Польше стоит 217 гривен, в Украине – 339 гривен.

Цены на продукты в украинских магазинах уже кое-где сравнялись с европейскими. Однако стоимость некоторых продуктов в Украине значительно превышает цены в магазинах Польши.

Как отличаются цены в Украине и Польше

Предпринимательница и блогер из Украины София Ванивская сравнила цены на продукты в Польше и Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на TikTok блогера. На своей странице украинка опубликовала видео своих визитов в магазины сети Lidl в Польше и сравнила их с ценами в "Сильпо" в Украине.

Читайте также Цены на молодой картофель медленно пошли вниз: сколько стоит килограмм

Сколько стоят продукты в супермаркетах Украины и Польши:

  • круассан: в Польше – 19 гривен, в Украине – 60 гривен;
  • батончик Twix: в Польше – 42,30 гривны, в Украине – 42,70 гривны;
  • бананы: в Польше – 78 гривен, в Украине – 79,99 гривны;
  • ананас: в Польше – 78 гривен за килограмм, в Украине – 179 гривен за штуку;
  • яблоки: в Польше – 56 гривен, в Украине – 80 гривен;
  • сливочное масло: в Польше – 83 гривен, в Украине – 99 гривен;
  • четверть курицы: в Польше – 56 гривен, в Украине – 133 гривен;
  • куриные яйца: в Польше – 111 гривен за десяток, в Украине – 71 гривен;
  • масло подсолнечное 2 литра: в Польше – 133 гривен, в Украине – 164 гривен.

Обратите внимание! Также девушка отметила, что упаковка туалетной бумаги в Польше обойдется в 217 гривен, а в Украине – 339 гривен.