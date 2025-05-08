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Агро 24 Цены на продукты Будут ли дешеветь яйца в мае: сколько стоит десяток в магазинах
8 мая, 14:03
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Будут ли дешеветь яйца в мае: сколько стоит десяток в магазинах

Василий Розтрепа
Основні тези
  • Цены на куриные яйца в Украине начали снижаться из-за увеличения предложения, обусловлено повышением яйценоскости кур и поступлением яиц от хозяйств населения.
  • Стоимость десятка яиц варьируется в магазинах: от 66,50 гривен в Varus и АТБ до 73,43 гривен в Сильпо для яиц Квочка, С1.

Куриные яйца несколько подешевели на рынке Украины по сравнению с прошлым месяцем. Однако на их дальнейшую цену будет влиять целый ряд факторов.

Как изменится стоимость десятка яиц в мае

С середины осени прошлого года стоимость куриных яиц в Украине резко начала расти и до недавнего времени не падала, кроме непродолжительного новогоднего удешевления, передает 24 Канал. Однако сейчас с приходом тепла можно наблюдать постепенное снижение стоимости производства.

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Аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максим Гопка в комментарии 24 Каналу отметил, что в мае традиционно начинается больше поступления яиц от хозяйства населения, что, вместе с увеличением яйценоскости кур, является предпосылкой для увеличения предложения и снижения цен.

 

Максим Гопка

Аналитик УКАБ

Но сейчас больше всего давят на себестоимость высокие цены на корма и нестабильные расходы на энергоносители. Именно эти два фактора определяют, насколько рентабельным будет производство и влияют на розничную цену для потребителя.

Журналисты 24 Канала исследовали цены на яйца в магазинах Украины:

Яйца куриные Квочка, С1, 10 штук

  • Auchan 67,90 гривны;
  • Varus 66,50 гривны;
  • Сильпо 73,43 гривны;
  • АТБ 66,50 гривны;

Яйца куриные Ясенсвит, С1, 10 штук

  • Auchan 71,40 гривны;
  • Novus 71,29 гривны;
  • Мегамаркет 78,20 гривны;

Яйца куриные Ясенсвит, С1, 18 штук

  • Auchan 123,90 гривны;
  • Metro 123,90 гривны;
  • Novus 124,00 гривны;

Яйца куриные Ясенсвит, С1, 30 штук

  • Metro 216,90 гривны;
  • Megamarket 230,80 гривны.