Будут ли дешеветь яйца в мае: сколько стоит десяток в магазинах
- Цены на куриные яйца в Украине начали снижаться из-за увеличения предложения, обусловлено повышением яйценоскости кур и поступлением яиц от хозяйств населения.
- Стоимость десятка яиц варьируется в магазинах: от 66,50 гривен в Varus и АТБ до 73,43 гривен в Сильпо для яиц Квочка, С1.
Куриные яйца несколько подешевели на рынке Украины по сравнению с прошлым месяцем. Однако на их дальнейшую цену будет влиять целый ряд факторов.
Как изменится стоимость десятка яиц в мае
С середины осени прошлого года стоимость куриных яиц в Украине резко начала расти и до недавнего времени не падала, кроме непродолжительного новогоднего удешевления, передает 24 Канал. Однако сейчас с приходом тепла можно наблюдать постепенное снижение стоимости производства.
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Аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максим Гопка в комментарии 24 Каналу отметил, что в мае традиционно начинается больше поступления яиц от хозяйства населения, что, вместе с увеличением яйценоскости кур, является предпосылкой для увеличения предложения и снижения цен.
Но сейчас больше всего давят на себестоимость высокие цены на корма и нестабильные расходы на энергоносители. Именно эти два фактора определяют, насколько рентабельным будет производство и влияют на розничную цену для потребителя.
Журналисты 24 Канала исследовали цены на яйца в магазинах Украины:
Яйца куриные Квочка, С1, 10 штук
- Auchan 67,90 гривны;
- Varus 66,50 гривны;
- Сильпо 73,43 гривны;
- АТБ 66,50 гривны;
Яйца куриные Ясенсвит, С1, 10 штук
- Auchan 71,40 гривны;
- Novus 71,29 гривны;
- Мегамаркет 78,20 гривны;
Яйца куриные Ясенсвит, С1, 18 штук
- Auchan 123,90 гривны;
- Metro 123,90 гривны;
- Novus 124,00 гривны;
Яйца куриные Ясенсвит, С1, 30 штук
- Metro 216,90 гривны;
- Megamarket 230,80 гривны.