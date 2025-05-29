Стоимость ранней капусты на украинских рынках продолжает падать

В Украине начался сезон ранней капусты, что повлияло на ее стоимость. На этой неделе тенденция по снижению цен на раннюю капусту продолжилась.

Ранняя капуста продолжает дешеветь

Аналитики проекта EastFruit рассказали, что на украинском рынке сохраняется тенденция к снижению цен на раннюю белокочанную капусту, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Основной причиной негативной ценовой корректировки в этом сегменте производители называют сезонный рост предложения овощей нового урожая, а также достаточно низкий спрос на эту продукцию.

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По состоянию на сегодня молодую капусту урожая 2025 года предлагают к продаже по цене 24 – 32 гривны за килограмм (58 – 77 центов за килограмм), что в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

В первую очередь, фермеры вынуждены активно снижать цены на свою продукцию из-за избыточного предложения на рынке: большинство украинских хозяйств уже начали массовые отгрузки ранней капусты. Кроме того, ситуацию осложняют достаточно низкие темпы сбыта этой продукции.

Оптовые компании и розничные сети предпочитают закупкам небольшими партиями, учитывая относительно короткий срок хранения этого овоща.

Обратите внимание! В то же время по состоянию на сегодня капуста нового урожая в Украине стоит в среднем в 3,6 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.