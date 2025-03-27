Какова сейчас средняя стоимость земли

С 2021 года до полномасштабного вторжения в Украине в неделю продавалось в среднем 10 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Опендатабот. Сейчас объемы продаж снизились ориентировочно в 4 раза, при этом стоимость земли неуклонно растет ежемесячно за некоторыми сезонными исключениями.

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В начале марта средняя стоимость сельскохозяйственной земли в Украине резко выросла, однако под конец месяца цена упала и сейчас составляет 52 582 гривны за гектар. В то же время площадь проданной земли в конце марта составляет 11 233 гектара.

Сейчас самые дорогие паи в таких областях:

в Киевской области – 92 724 гривны;

в Тернопольской области – 72 110 гривен;

во Львовской области – 69 844 гривны;

в Винницкой области – 69 267 гривны.

Обратите внимание! Самая дешевая земля сегодня в Донецкой области, ее стоимость сейчас составляет 11 254 гривны за гектар.