Какова сейчас средняя стоимость земли
С 2021 года до полномасштабного вторжения в Украине в неделю продавалось в среднем 10 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Опендатабот. Сейчас объемы продаж снизились ориентировочно в 4 раза, при этом стоимость земли неуклонно растет ежемесячно за некоторыми сезонными исключениями.
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В начале марта средняя стоимость сельскохозяйственной земли в Украине резко выросла, однако под конец месяца цена упала и сейчас составляет 52 582 гривны за гектар. В то же время площадь проданной земли в конце марта составляет 11 233 гектара.
Сейчас самые дорогие паи в таких областях:
- в Киевской области – 92 724 гривны;
- в Тернопольской области – 72 110 гривен;
- во Львовской области – 69 844 гривны;
- в Винницкой области – 69 267 гривны.
Обратите внимание! Самая дешевая земля сегодня в Донецкой области, ее стоимость сейчас составляет 11 254 гривны за гектар.