Яка наразі середня вартість землі

З 2021 року до повномасштабного вторгнення в Україні на тиждень продавалось в середньому 10 тисяч гектарів сільськогосподарської землі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Опендатабот. Зараз об'єми продажів знизились орієнтовно у 4 рази, при цьому вартість землі невпинно зростає щомісяця за деякими сезонними виключеннями.

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На початку березня середня вартість сільськогосподарської землі в Україні різко зросла, однак під кінець місяця ціна впала і наразі складає 52 582 гривні за гектар. Водночас площа проданої землі наприкінці березня складає 11 233 гектари.

Зараз найдорожчі паї у таких областях:

у Київській області – 92 724 гривні;

у Тернопільській області – 72 110 гривня;

у Львівській області – 69 844 гривні;

у Вінницькій області – 69 267 гривні.

Зверніть увагу! Найдешевша земля сьогодні у Донецькій області, її вартість наразі складає 11 254 гривні за гектар.