Борщ и фрукты дешевеют: как в Украине изменились цены на фрукты и овощи за неделю

В Украине в течение прошлой недели изменились цены на фрукты и овощи. Так, большинство из них дешевели, однако были и некоторые исключения, когда цена росла, несмотря на сезонные факторы.

Как изменились цены на фрукты и овощи

В Украине продолжают дешеветь овощи "борщевого набора" нового урожая, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Исключение составила лишь ранняя морковь, диапазон цен на которую расширился (с 35 – 40 до 25 – 55 гривен за килограмм).

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После довольно резкого снижения цен, которое наблюдалось неделей ранее, огурцы снова начали дорожать (с 15 – 38 до 20 – 45 гривен за килограмм). Также дороже, чем на предыдущей неделе, продавался томат (с 65 – 95 до 75 – 95 гривен за килограмм).

В очередной раз снизились цены на кабачок (с 20 – 28 до 10 – 15 гривен за килограмм). Подешевели брокколи (с 65 – 80 до 60 – 75 гривен за килограмм), цветная (с 35 – 45 до 30 – 40 гривен за килограмм) и пекинская капуста (с 25 – 35 до 25 – 30 гривен за килограмм). В сегменте зелени продолжили дешеветь зеленый лук (с 100 – 120 до 80 – 100 гривен за килограмм) и петрушка.

В фруктово-ягодном сегменте подорожал абрикос (с 80 – 120 до 120 – 125 гривен за килограмм) и черная смородина (с 75 – 250 до 220 – 250 гривен за килограмм). Проблемы с качеством местной черешни привели к снижению цен (с 120 – 280 до 120 – 150 гривен за килограмм).

Обратите внимание! Также продолжили снижаться цены на землянику садовую (с 110 – 170 до 90 – 100 гривен за килограмм). Дешевле, чем неделей ранее, продавалась груша (с 85 – 100 до 85 – 90 гривен за килограмм).