Российские производители хлеба готовят население к серьезному подорожанию

В России крупные производители хлеба и хлебобулочных изделий уже уведомили торговые сети о повышении отпускных цен на 10– 12%. Рост стоимости должен начаться с 1 марта.

Россиянам поднимают цену на хлеб

Среди причин подорожания хлебобулочной продукции производители указали на рост стоимости складской и транспортной логистики, увеличение налоговой нагрузки, повышение цен на сырье и т.д., сообщает 24 Канал со ссылкой на The Moscow Times.

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В Ассоциации компаний розничной торговли подтвердили получение сообщений, отметив, что они находятся на рассмотрении. Там обещают, что в случае объективных причин увеличения закупочной стоимости индексация цен будет происходить постепенно путем сдерживания наценок на социальные позиции хлеба – в пределах 5 – 7%.

Розничные цены прыгнут за облака

В то же время президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон говорит, что торговая наценка может достигать 35%, и именно она оказывает основное влияние на розничные цены.

В Российском союзе пекарей заявили, что рост цен на хлеб "совсем не радует" самих хлебопеков, однако в среднем себестоимость производства в 2024 году выросла на 27%.

Кредиты по нынешним ставкам стали неподъемными, чтобы их обслуживать, нужна высокая рентабельность, а у нас она составляет считанные проценты,

– пояснил президент союза Дмитрий Семенов.

Обратите внимание! Кроме того, по его словам, сказывается дефицит кадров, который доходит до 40% от штатной численности отдельных предприятий.