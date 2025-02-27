В Польше дефицит яиц: из-за птичьего гриппа цены сильно выросли

В Польше в последнее время возник довольно сильный дефицит яиц. Это происходит из-за массового уничтожения кур-несушек, вызванного вспышками птичьего гриппа.

Какие объемы распространения болезни

По данным Национальной палаты птицеводства и птицеводов Польши (KIPDIP), Всего в стране было ликвидировано около 6 миллионов кур-несушек., что существенно повлияло на рынок, сообщает 24 Канал со ссылкой на TVP Info. Как сообщила директор KIPDIP Катажина Гавронская, пасхальных скидок на яйца в этом году не будет.

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Потребители не должны рассчитывать на традиционные весенние акции, связаны с праздниками. Однако отрасль делает все возможное, чтобы избежать чрезмерного роста цен,

– отметила она.

Согласно оценкам KIPDIP, в период с октября по декабрь 2024 года из-за эпидемии птичьего гриппа и официальных мер по ее ликвидации с рынка исчезло около 1, 7 миллиона кур-несушек. В 2025 году было уничтожено еще 5 больших стад, что дополнительно сократило количество несушек на 4, 3 миллиона.

Фермеры не спешат увеличивать поголовье

Также в прошлом году наблюдалась низкая активность фермеров по увеличению поголовья. В результате этого общее количество кур в Польше уменьшилось почти на 5 миллионов. По словам Гавронской, предложение яиц этой весной может быть на 20% меньше, чем в период Пасхи 2024г.

Какие регионы пострадали больше всего Особенно пострадали два крупнейших региона производства яиц в Польше– центральная и западная часть Великопольши, а также северное Мазовше. К тому же некоторые фермы, которые смогли преодолеть вирус, не могут возобновить работу из-за повторных вспышек инфекции на соседних хозяйствах.

Цены на яйца начали расти с августа 2024 года. В январе-феврале 2025 г. они выросли на десятки процентов.

Птичий грипп бурлит не только в Польше. Сильные вспышки зафиксированы в ведущих странах-производителях Европы и США. В Соединенных Штатах количество кур-несушек сократилось примерно так же, как и в Польше, что создает глобальное давление на рост цен на яйца.

Однако Гавронская утверждает, что Польша имеет определенный запас производственных мощностей, что смягчает ситуацию.