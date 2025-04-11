США не удается снизить цены на яйца: дюжина стоит рекордные 6,23 доллара

После вспышек птичьего гриппа американским птицефермам не удается быстро оправиться. Из-за медленного восстановления производства цены продолжают держаться на высоком уровне.

США не могут справиться с ценами на яйца

Стоимость яиц в США в марте 2025 года достигли нового рекордного уровня 6,23 доллара за дюжину (примерно 211 гривен за десяток по сегодняшнему курсу), сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press. Цены продолжают расти несмотря на прогнозы президента Дональда Трампа, снижения оптовых цен и отсутствие новых вспышек птичьего гриппа на фермах.

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Аномально высокие цены на яйца в США в 2025 году держатся из-за птичьего гриппа, что заставил фермеров уничтожить более 168 миллионов птиц, преимущественно кур-несушек.

Важно! Только с начала года было уничтожено более 30 миллионов несушек. Фермы после вспышек болезни восстанавливают производство медленнее, чем ожидалось.

Агентство пишет, что эксперты ожидали снижения розничных цен из-за значительного падения оптовых цен в марте. Но опт начал падать только в середине месяца, и магазины не сразу отреагировали на снижение закупочных цен.

До вспышки птичьего гриппа цена на яйца десятилетиями держалась ниже 2 долларов за дюжину.