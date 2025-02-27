Стоимость масла в Украине продолжает стремительно расти: какие цены в супермаркетах

Цены на масло в украинских магазинах начали стремительно расти еще с осени прошлого года. Этот рост стоимости хоть и вкладывается в общие ежегодные тенденции рынка, но аномален.

Какая ситуация на рынке масла и какие прогнозы цен

За прошлый, 2024 год сливочное масло подорожало на 60%, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинский клуб аграрного бизнеса". Однако, по данным аналитиков, В течение года цены держались на стабильном уровне, после чего с октября 2024 г. начался стремительный рост цены.

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Только за последний месяц стоимость масла выросла на 6%. Средняя же цена с начала 2025 года выросла со 108 до 115 гривен.

Аналитики УКАБ отмечают, что в начале 2025 года мы наблюдаем типичную сезонную динамику, когда после новогодних праздников производство молочной продукции значительно спадает из-за снижения активности на предприятиях и частичного уменьшения спроса.

Это привело к временному снижению цен на сырье, а значит, и на готовую продукцию– молоко, масло, сметану, кефир и сливки– отображается в розничных сетях. Однако с возобновлением производственных процессов, нормализации внешнерыночных условий и ростом внутреннего спроса цены начинают возвращаться к тенденции роста в феврале,

– говорится в аналитике специалистов УКАБ.

Какие цены на масло в магазинах

Масло Яготинское, 72, 5%, 180 граммов

АТБ – 118;

– 118; Сильпо – 117;

– 117; Ашан – 114;

– 114; Novus – 117;

– 117; Мегамаркет– 124;

Масло Галичина, 72, 5%, 180 граммов

АТБ – 107;

– 107; Сильпо – 127;

– 127; Ашан – 111;

– 111; Novus – 123;

– 123; Мегамаркет – 117;

– 117; Metro– 111;

Масло Ферма, 72, 5%, 180 граммов

Сильпо – 123;

– 123; Ашан – 124;

– 124; Novus – 100;

– 100; Мегамаркет – 128;

– 128; Metro– 127.

Обратите внимание! Аналитики отмечают, что дальнейшие цены на молочные продукты будут зависеть от закупочных цен на перерабатывающих предприятиях. За последний месяц в среднем цены снизились на -7%., что не типично для этого сезона и добавляет оптимизма к стаблизации цен на прилавках.