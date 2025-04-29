В Украине снизились цены на молоко: сколько стоит бутылка в магазинах

В Украине в этом месяце пошла на снижение стоимость молока-сырья. Эксперты утверждают, что стоимость молока в дальнейшем стабилизируется.

Как изменилась цена на молоко

В Украине по состоянию на 23 апреля средняя закупочная цена молока-сырья составила составила 16 гривен за килограмм без НДС, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Ассоциацию производителей молока". Это на 15 копеек меньше, чем в начале апреля.

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В частности, средняя закупочная цена молока цена молока экстра сорта составила 16,15 гривны за килограмм, что на 20 копеек меньше чем в начале апреля. Высший сорт в среднем стоит 15,95 гривны за килограмм (-20 копеек). Средняя цена на молоко первого сорта составила 15,60 гривны за килограмм и снизилась на 5 копеек относительно второй половины прошлого месяца.

Существуют риски дальнейшего снижения цен вследствие сокращения объемов поставок сухого молока и сырного продукта, внедрения протекционистских мер на экспортных рынках, а также в случае распространения ящура,

– сообщает аналитик АВМ Георгий Кухалейшвили.

Журналисты 24 Канала исследовали цены на молоко в популярных сетях супермаркетов:

Молоко Простонаше, 1% 900 миллилитров

Metro 49,82 гривны;

49,82 гривны; Megamarket 48,60 гривны;

Молоко Яготинское, 2,6% 900 миллилитров