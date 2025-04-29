Как изменилась цена на молоко
В Украине по состоянию на 23 апреля средняя закупочная цена молока-сырья составила составила 16 гривен за килограмм без НДС, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Ассоциацию производителей молока". Это на 15 копеек меньше, чем в начале апреля.
Читайте также Из-за вспышки ящура в Центральной Европе массово уничтожают животных и закрывают границы
В частности, средняя закупочная цена молока цена молока экстра сорта составила 16,15 гривны за килограмм, что на 20 копеек меньше чем в начале апреля. Высший сорт в среднем стоит 15,95 гривны за килограмм (-20 копеек). Средняя цена на молоко первого сорта составила 15,60 гривны за килограмм и снизилась на 5 копеек относительно второй половины прошлого месяца.
Существуют риски дальнейшего снижения цен вследствие сокращения объемов поставок сухого молока и сырного продукта, внедрения протекционистских мер на экспортных рынках, а также в случае распространения ящура,
– сообщает аналитик АВМ Георгий Кухалейшвили.
Журналисты 24 Канала исследовали цены на молоко в популярных сетях супермаркетов:
Молоко Простонаше, 1% 900 миллилитров
- Metro 49,82 гривны;
- Megamarket 48,60 гривны;
Молоко Яготинское, 2,6% 900 миллилитров
- Ашан 52,90 гривны;
- Novus 56,99 гривны;
- Metro 58,70 гривны;
- Мегамаркет 51,60 гривны.