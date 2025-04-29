Як змінилась ціна на молоко

В Україні станом на 23 квітня середня закупівельна ціна молока-сировини становила склала 16 гривень за кілограм без ПДВ, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Асоціацію виробників молока". Це на 15 копійок менше, ніж на початку квітня.

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Зокрема, середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку склала 16,15 гривні за кілограм, що на 20 копійок менше ніж на початку квітня. Вищий ґатунок в середньому коштує 15,95 гривні за кілограм (-20 копійок). Середня ціна на молоко першого ґатунку склала 15,60 гривні за кілограм і знизилася на 5 копійок відносно другої половини минулого місяця.

Існують ризики подальшого зниження цін внаслідок скорочення обсягів поставок сухого молока та сирного продукту, впровадження протекціоністських мір на експортних ринках, а також у разі поширення ящуру,

– повідомляє аналітик АВМ Георгій Кухалейшвілі.

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на молоко у популярних мережах супермаркетів:

Молоко Простонаше, 1% 900 мілілітрів

Metro 49,82 гривні;

49,82 гривні; Megamarket 48,60 гривні;

Молоко Яготинське, 2,6% 900 мілілітрів