Картофель падает, капуста – взлетает: как изменились цены на овощи за неделю

Цены на овощи на прошлой неделе менялись довольно разнопланово. Во фруктовом же сегменте цены в основном падали.

Какие овощи и фрукты подорожали за неделю

На прошлой неделе начала дорожать прошлогодняя капуста, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Аналитики отметили, что нижняя ценовая граница подскочила с 42 до 44 гривен.

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Дороже, чем на прошлой неделе, продавалась и морковь – нижняя ценовая граница поднялась с 25 до 27 гривен. В то же время производители картофеля вынужденно снизили цены. Этот популярный овощ продавали по 13 – 23 гривны за килограмм, хотя неделей ранее цены находились на уровне 15 – 24.

В продажу поступили первые партии местных тепличных помидоров, – которые дороже импортных, в результате цены на томат выросли с 65 – 85 до 85 _COPY2 135 гривен за килограмм.

Кабачок подешевел со 110 – 115 до 95 – 110 гривен за килограмм, а пекинская капуста подорожала с 55 – 60 до 60 – 90 гривен за килограмм. Высокий спрос на редис, позволил продавцам поднять цены – нижняя ценовая граница выросла с 50 до 65 гривен за килограмм.

В сегменте зелени выросли цены на зеленый лук – нижняя ценовая граница поднялась со 100 до 130 гривен. Также снизились цены на салат с 95 – 110 до 90 – 100 гривен за килограмм и укроп с 195 – 230 до 180 – 200 гривен за килограмм.

Важно! Во фруктовом сегменте цены преимущественно снижались. Дешевле продавались виноград – нижняя ценовая граница упала со 175 до 110 гривен за килограмм, а также падает цена на киви – верхняя ценовая граница снизилась с 270 до 190 гривен за килограмм. Снизились цены на мандарин с 75 – 135 до 65 – 125 гривен за килограмм. Цены по остальным позициям сохранились на уровне предыдущего периода.