В Украине резко изменились цены на овощи и ягоды: что подорожало больше всего

На украинском плодоовощном рынке зафиксировали очередные изменения цен. Пока прошлогодняя капуста продолжает дорожать, сезонные овощи и некоторые ягоды, наоборот, стремительно дешевеют.

Стоимость прошлогодних овощей меняется неравномерно

В Украине снова выросли цены на прошлогоднюю белокочанную капусту (с 14 – 16 до 14 – 18 гривен за килограмм), сообщает EastFruit. В то же время ранний картофель (с 45 – 140 до 75 – 130 гривен за килограмм) и столовая свекла (с 90 – 100 до 60 – 75 гривен за килограмм) продолжают дешеветь на фоне увеличения предложения продукции нового урожая.

Также на рынке заметно упали цены на огурцы (с 45 – 80 до 35 – 70 гривен за килограмм) и помидоры (с 105 – 140 до 105 – 125 гривен за килограмм). Кроме этого, уже пятую неделю подряд дешевеют кабачки (с 88 – 95 до 73 – 80 гривен за килограмм). На рынке редиса одновременно сократился разрыв между минимальными и максимальными ценами.

Пекинская капуста за последнюю неделю прибавила в стоимости, тогда как цены на цветную капусту пошли вниз.

Зелень и ягоды тоже изменились в цене

В сегменте зелени подорожали щавель и салат. В то же время покупателям стали доступнее зеленый лук (с 265 – 280 до 250 – 270 гривен за килограмм) и руккола (с 295 – 310 до 245 – 255 гривен за килограмм).

Кроме того, на украинском рынке появились первые ценовые предложения на местную спаржу, что свидетельствует о старте нового сезона продукции.

В фруктово-ягодном сегменте зафиксировали снижение цен на садовую землянику (с 200 – 300 до 215 – 260 гривен за килограмм). Также дешевле стали бананы (с 70 – 75 до 65 – 75 гривен за килограмм), что дополнительно повлияло на общую динамику рынка фруктов.

В украинских магазинах резко взлетели цены на прошлогоднюю капусту: что произошло на рынке?

Особенно ярко на рынке овощей Украины проявилась прошлогодняя белокочанная капуста, которая начала стремительно дорожать.

В Украине цены на белокочанную капусту урожая 2025 года значительно выросли из-за сокращения запасов и высокого спроса, достигая 8-15 гривен за килограмм.

В супермаркетах цены на капусту варьируются: Metro 19,90 грн/кг, Megamarket 31 грн/кг, Novus 14,89 грн/кг, Auchan 22,90 грн/кг, Сильпо 23 грн/кг, АТБ 27,49 грн/кг.

Несмотря на нынешнее подорожание, белокочанная капуста все еще стоит в среднем на 77% дешевле, чем в начале мая прошлого года. В то же время продавцы не исключают, что цены продолжат расти и в дальнейшем, ведь объемы продукции на рынке быстро сокращаются.