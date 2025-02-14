В Украине падают цены на помидоры: что этому поспособствовало

На этой неделе на украинских рынках и в магазинах начали падать цены на помидоры. Снизилась стоимость импортных томатов, привезенных в основном из Турции.

Почему помидоры начали дешеветь

По мнению экспертов, причиной падения цен стала достаточно слабая заинтересованность оптовых компаний и розничных сетей в закупке этой продукции, сообщает 24 Канал со ссылкой на East Fruit. Сегодня украинские импортеры предлагают турецкий томат к продаже по 75 – 90 гривен за килограмм (1,79 – 2,15 доллара за килограмм), в зависимости от качества и объемов партий.

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В среднем помидор на 14% дешевле, чем в конце прошлой недели. При этом предложение импортной продукции является достаточно объемным, тогда как спрос на нее очень сдержанный. В результате, на складах компаний накапливаются значительные объемы нереализованной продукции, из-за чего продавцы готовы уступать в цене.

Что будет с ценами дальше

Так, в течение недели поставки томата из Турции продолжали увеличиваться, вследствие чего предложение на рынке оставалось избыточным. Из-за низких темпов сбыта большинство оптовых компаний и розничных сетей сократили объемы закупок томатов и приобретали новые партии по мере реализации имеющихся запасов.

Обратите внимание! При этом цены на импортные помидоры в Украине на данный момент все еще на 10% выше, чем в аналогичный период прошлого года. По словам ключевых игроков рынка, если темпы сбыта в сегменте томата не ускорятся в ближайшее время, снижение цен на эту продукцию может продлиться до конца февраля текущего года.