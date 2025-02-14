Чому помідори почали дешевшати

На думку експертів, причиною падіння цін стала досить слабка зацікавленість гуртових компаній та роздрібних мереж у закупівлі цієї продукції, повідомляє 24 Канал із посиланням на East Fruit. Сьогодні українські імпортери пропонують турецький томат до продажу по 75 – 90 гривень за кілограм (1,79 – 2,15 долара за кілограм), залежно від якості та обсягів партій.

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У середньому помідор на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня. При цьому пропозиція імпортної продукції є досить об'ємною, тоді як попит на неї дуже стриманий. В результаті, на складах компаній накопичуються значні обсяги нереалізованої продукції, через що продавці готові поступатися ціною.

Що буде з цінами далі

Так, протягом тижня постачання томату з Туреччини продовжували збільшуватися, внаслідок чого пропозиція на ринку залишалася надмірною. Через низькі темпи збуту більшість гуртових компаній та роздрібних мереж скоротили обсяги закупівель томатів і набували нових партій у міру реалізації наявних запасів.

Зверніть увагу! При цьому ціни на імпортні помідори в Україні на цю мить все ще на 10% вищі, ніж в аналогічний період минулого року. За словами ключових гравців ринку, якщо темпи збуту в сегменті томату не прискоряться найближчим часом, зниження цін на цю продукцію може тривати до кінця лютого поточного року.