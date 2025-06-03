В Украине ожидается рост цен на продукты до 30%: что подорожает больше всего

На рынках Украины в этом году возможен существенный рост цен на фрукты, ягоды и овощи. К осени 2025 года черешня, земляника, вишня, абрикосы, персики и сливы могут подорожать на 20 – 30%.

Какие группы товаров подорожают больше всего

По словам директора Львовского департамента агропромышленного развития Людмилы Гончаренко, основная причина подорожания – весенние заморозки, которые негативно повлияли на урожайность плодовых культур, сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA. Кроме того, уже летом ожидается повышение цен на ранние овощи: картофель и кабачки могут подорожать на 10 – 20%.

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По ее словам, больше всего от весенней непогоды пострадали ранние овощи пострадали ранние овощи, рапс и особенно – ягодно-плодовая группа, сообщают аграрии. Зафиксированные ночные заморозки на уровне почвы продолжались от двух до пяти дней и охватили практически всю область. В сочетании с повышенной влажностью это создало критические условия для развития сельхозкультур. Самые серьезные потери понесли производители земляники садовой – на некоторых полях повреждения урожая достигли 50%. Также ожидается снижение урожайности смородины, голубики, черешни, сливы, вишни и рапса.

Специалисты прогнозируют, что средняя урожайность ягод и фруктов в Украине уменьшится на 20 – 22%. Это неизбежно приведет к росту розничных цен. По словам Гончаренко, даже в период массового сбора, когда сезонная продукция традиционно дешевеет, цены будут оставаться выше, чем в предыдущие годы.

Какие причины подорожания продуктов

На конечную стоимость сезонной продукции влияют не только неблагоприятные погодные условия, но и рост производственных затрат, в частности на:

энергоносители;

средства защиты растений и агрохимия;

заработную плату работников;

горючее;

антистресанты для растений, используемых после заморозков.

Эти факторы не только повышают себестоимость продукции, но и затрудняют фермерам поддержку приемлемого уровня цен без финансовых потерь. Хотя некоторые культуры, например кукуруза, гречка и подсолнечник, еще имеют шанс на нормальное развитие, ситуация с ранними овощами уже стала проблемной.

Какие продукты могут больше всего подорожать

Фермеры, которые выращивают кабачки, картофель и свеклу, уже понесли потери урожая в пределах 10 – 20%. Хотя эти показатели не являются критическими, общая ситуация на продовольственном рынке вызывает беспокойство. Некоторые поля остаются незасеянными, а развитие отдельных культур, в частности озимого рапса, отстает, что негативно влияет на общий объем будущего урожая.

Это все приведет к сокращению предложения на рынке, что, в свою очередь, повлечет рост цен даже на традиционно доступные овощи. К осени эксперты прогнозируют повышение стоимости таких продуктов, как: