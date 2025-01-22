В Украине продолжает дорожать пшеница в Украине продолжает дорожать

На украинском зерновом рынке продолжает дорожать пшеница. На прошлой неделе на зерно этой культуры продолжала доминировать повышательная ценовая динамика.

Что заставляет пшеницу набирать стоимость

На украинском рынке стабильно дорожает пшеница, сообщает 24 Канал со ссылкой на АПК Информ. Поддержку ценам продолжали оказывать недостаток предложений зерновой на рынке из-за сдерживания продаж аграриями и соответствующая ситуация на экспортном рынке.

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Аналитики рассказывают, что предложений пшеницы 2 класса почти не поступало. Активнее аграрии реализовали зерновую 3 класса и фураж, однако в основном по максимальным и приближенным к ним ценам.

Цены на пшеницу 2 и 3 класса фиксировались в пределах 9 800 – 10 800 гривен за тонну и 9 300 – 10 300 гривен за тонну СРТ, а на фуражную пшеницу – в пределах 8 700 – 9 800 гривен за тонну СРТ.

Обратите внимание! В то же время ячмень сравнялся по цене с кукурузой. Его стоимость фиксировали в пределах 208 – 210 долларов за тонну – это резкий контраст с ценами во время жатвы, которые были примерно на 50 долларов за тонну ниже.