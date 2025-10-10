В Украине потребительские цены выросли на 0,3%. В частности, в сентябре прошлого года их рост составил 1,5%.

Что происходит с ценами в Украине?

В то же время в июле и августе зафиксировали спад на 0,2%, пишет 24 Канал со ссылкой на Государственную службу статистики.

В годовом измерении инфляция (по итогам сентября) уменьшилась. Уменьшение происходило следующим образом:

до 11,9% с 13,2% по итогам августа; 14,1% – по итогам июля; 14,3% – по итогам июня.

Обратите внимание! И это после достижения пика в 15,9% по итогам мая.

Так в сентябре 2025 года базовая инфляция выросла до 1,3%. Но в сентябре 2024 она составляла 1,7% в годовом измерении. Поэтому можно сказать, что базовая инфляция замедлилась по итогам прошлого месяца, в частности до:

11,0% по сравнению с 11,4% по итогам августа; 11,7% – по итогам июля; 12,1% - по итогам июня; 12,3% – по итогам мая.

Что подешевело и подорожало?

Больше всего подешевели фрукты (на 11,8%) и овощи (на 10,6%). Также следует отметить падение цен на яйца, сахар и рис – от 1,3% до 2,9%.

Фото: Госстат

В то же время выросли цены на следующие продукты (от 0,7% до 4%):

сало; масло; рыбу; кисломолочную продукцию; мясо; хлеб; масло.

Но речь идет не только о продуктах питания. Например, цены на одежду и обувь в сентябре выросли на 9,1% и 7,3% соответственно. А услуги в сфере образования подорожали в среднем на 12,4%: высшее образование – на 16,8%, среднее образование – на 8,5%.

Заметьте! В то же время алкоголь и табак подорожали на 1,2%, в частности табачные изделия выросли в цене на 1,4%, а алкогольные напитки – на 1,0%.

Что известно об инфляции в Украине?

Потребительские цены растут в Украине несколько медленнее. Об этом сообщает НБУ.

В частности новый урожай помог притормозить рост цен на сырые продукты. А из-за этого не так быстро дорожала и обработанная пища. Цены на услуги и непродовольственные товары тоже показали нисходящую динамику.

Важно! Эксперты ожидают снижения инфляции в дальнейшем.

Что еще следует знать о ценах на продукты?