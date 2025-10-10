В Україні споживчі ціни зросли на 0,3%. Зокрема у вересні минулого року їхнє зростання становило 1,5%.

Що відбувається з цінами в Україні?

Водночас у липні та серпні зафіксували спад на 0,2%, пише 24 Канал з посиланням на Державну службу статистики.

У річному вимірі інфляція (за підсумками вересня) зменшилась. Зменшення відбувалося таким чином:

до 11,9% із 13,2% за підсумками серпня; 14,1% – за підсумками липня; 14,3% – за підсумками червня.

Зверніть увагу! І це після досягнення піка в 15,9% за підсумками травня.

Так у вересні 2025 року базова інфляція зросла до 1,3%. Але у вересні 2024 вона становила 1,7% у річному вимірі. Тому можна сказати, що базова інфляція сповільнилася за підсумками минулого місяця, зокрема до:

11,0% порівняно з 11,4% за підсумками серпня; 11,7% – за підсумками липня; 12,1% - за підсумками червня; 12,3% – за підсумками травня.

Що подешевшало та подорожчало?

Найбільше подешевшали фрукти (на 11,8%) та овочі (на 10,6%). Також слід відзначити падіння цін на яйця, цукор та рис – від 1,3% до 2,9%.

Фото: Держстат

Водночас зросли ціни на такі продукти (від 0,7% до 4%):

сало; олію; рибу; кисломолочну продукцію; м’ясо; хліб; масло.

Але йдеться не лише про харчові продукти. Наприклад, ціни на одяг та взуття у вересні зросли на 9,1% та 7,3% відповідно. А послуги у сфері освіти подорожчали в середньому на 12,4%: вища освіта – на 16,8%, середня освіта – на 8,5%.

Зауважте! Водночас алкоголь та тютюн подорожчали на 1,2%, зокрема тютюнові вироби зросли у ціні на 1,4%, а алкогольні напої – на 1,0%.

Що відомо про інфляцію в Україні?

Споживчі ціни ростуть в Україні дещо повільніше. Про це повідомляє НБУ.

Зокрема новий урожай допоміг пригальмувати зростання цін на сирі продукти. А через це не так швидко дорожчала й оброблена їжа. Ціни на послуги та непродовольчі товари теж показали низхідну динаміку.

Важливо! Експерти очікують зниження інфляції надалі.

