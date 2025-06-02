На рынках Украины начали продавать первую местную черешню

В этом году украинские садоводы получили сильный удар со стороны неблагоприятных погодных условий во время цветения деревьев. Однако несмотря на большой процент уничтоженного урожая, украинская черешня начинает появляться на прилавках.

Украинские производители начали продавать черешню

Украинские садоводы начали продажу местной черешни нового урожая, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Несмотря на весенние заморозки и неблагоприятные погодные условия, сезон черешни в Украине стартовал вовремя.

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По состоянию на сегодня, черешня из местных хозяйств предлагается к продаже по цене 100 – 200 гривен за килограмм (2,41 – 4,82 доллара за килограмм) – в зависимости от сорта и объемов партии. При этом качество предлагаемой продукции в большинстве случаев оценивается как невысокое.

Для сравнения, оптовые партии импортной черешни высокого качества сейчас реализуются в диапазоне 400 – 850 гривен за килограмм (9,70–20,70 доллара за килограмм), в зависимости от сорта и страны-производителя.

Также эксперты отмечают, что основное предложение на рынке сейчас составляют ранние сорта косточковых фруктов. В то же время ранняя черешня обычно не пользуется высоким спросом среди оптовых покупателей из-за достаточно мелкого калибра ягод. В связи с выходом на рынок черешни большего калибра, большинство садоводов планируют пересматривать цены на ранние сорта в сторону снижения.

Обратите внимание! Эксперты напоминают, что в прошлом году первые поставки черешни на внутренний рынок также стартовали примерно в этот же период. Однако тогда цены на ягоду начинались от 50 гривен за килограмм (1,20 доллара за килограмм), что вдвое дешевле, чем текущие ценовые уровни.