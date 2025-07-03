Поляки снова возмущены: Еврокомиссия не сообщила подробности переговоров по торговле с Украиной

В Еврокомиссии готовят новое соглашение о дальнейшей торговле с Украиной и введении квот. Однако Польша не довольна тем, как информируют членов о результатах переговоров.

Еврокомиссия плохо информирует поляков

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что он разочарован способом, в который Европейская Комиссия проинформировала государства-члены о достигнутой договоренности с Украиной по торговле, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов Польши.

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Он отметил, что решение объявить о завершении переговоров - переговоров в день завершения польского председательства в Совете ЕС по вопросам сельского хозяйства было неожиданным и непрозрачным.

Я был разочарован тем, как Еврокомиссия уведомила государства-члены о завершении переговоров с Украиной в последний день председательства Польши в Совете ЕС. Как президент Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства (AGRIFISH), я неоднократно обращал внимание на необходимость того, чтобы Европейская Комиссия проводила торговые переговоры более прозрачно и в диалоге с фермерами,

– отметил Секерский.

По его словам, Комиссия тем временем решила завершить переговоры без предварительных консультаций с государствами-членами ЕС или сельскохозяйственными организациями.

Обратите внимание! 30 июня 2025 года еврокомиссары Марош Шефчович и Кристоф Хансен объявили о завершении переговоров с Украиной в рамках статьи 29 Соглашения об ассоциации. Новые условия еще проходят юридическую и лингвистическую проверку и будут представлены на утверждение государствам-членам ЕС. Пока детали, в частности относительно тарифных квот, остаются неизвестными.