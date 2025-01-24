В столице Казахстана ограничивают продажу картофеля в одни руки: почему это происходит

В Казахстане сейчас уже действует запрет экспорта картофеля в третьи страны. Власти прибегли к таким ограничениям для того, чтобы стабилизировать цену на продукт.

Почему ограничивают продажу картофеля

В столице Казахстана Астане ограничили продажу картофеля в одни руки до 5 килограммов, ограничения действуют в магазинах популярных торговых сетей Small и Spar, сообщает 24 Канал со ссылкой на Tengrinews.kz.

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Ограничения ввели, чтобы помешать перекупщикам оптом скупать картофель для дальнейшей перепродажи в магазинах "у дома", объяснили в городском управлении по инвестициям и развитию предпринимательства.

Дефицита картофеля нет. Продукция в достаточном объеме представлена на полках торговых сетей и рынков города, а ее запасы вовремя пополняются,

– уверяет власть.

Продажу картофеля в Астане ограничили / Фото Tengrinews.kz

Что этому предшествовало

Ранее в январе Казахстан ограничил вывоз картофеля в третьи страны на шесть месяцев для стабилизации цен на внутреннем рынке. По данным правительства страны, в 2024 году экспорт картофеля вырос на 50% в связи с ростом спроса со стороны соседних стран, особенно Узбекистана, и высокими экспортными ценами.

Обратите внимание! Высокий спрос повлиял на внутренний рынок. По официальным данным, производители подняли цену на картофель со 170 до 270 тенге за килограмм (около 14 и 22 гривен соответственно).

Однако СМИ пишут, что реальные цены намного выше. Самый дорогой картофель продают в Астане: килограмм отборного картофеля в магазинах стоит 455 тенге (почти 37 гривен по текущему курсу). В некоторых торговых точках картофеля нет вообще или продают остатки.

Власти не признают дефицита картофеля, эксперты говорят, что он есть

Министерство сельского хозяйства страны утверждает, что запасов картофеля в Казахстане достаточно и они превышают 850 000 тонн, что покрывает потребности до следующего урожая. По официальным данным, в 2024 году валовой сбор картофеля в Казахстане составил 2,9 миллиона тонн, что, по словам властей, позволило не только удовлетворить внутренний спрос в 1,5 миллиона тонн), но и экспортировать.

Аграрный эксперт, академик, доктор экономических наук Толеутай Рахимбеков считает, что дефицит картофеля в Казахстане есть, из-за чего и растут цены. Рост цен на овощи и картофель в Казахстане начался примерно 1 ноября, отметил Рахимбеков.

Годовая потребность страны составляет 2 млн тонн картофеля, а месячная 166 600 тонн. Получается, что с середины сентября, когда заканчивается уборка картофеля, и до конца октября мы съедаем около 250 000 тонн. Возможно, 600 000 тонн вывезли братья-узбеки. Остается около 150 000 тонн, то есть меньше от месячного потребления,

– говорит эксперт.

Экономист объяснил дефицит тем, что до конца октября новый урожай, собранный в конце августа – начале сентября, фактически съедают.