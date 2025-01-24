Чому обмежують продаж картоплі

У столиці Казахстану Астані обмежили продаж картоплі в одні руки до 5 кілограмів, обмеження діють у магазинах популярних торгових мереж Small і Spar, повідомляє 24 Канал із посиланням на Tengrinews.kz.

Читайте також Що буде з цінами на картоплю: чи можливе подальше здорожчання

Обмеження запровадили, щоб перешкодити перекупникам гуртом скуповувати картоплю для подальшого перепродажу у магазинах "біля дому", пояснили в міському управлінні з інвестицій і розвитку підприємництва.

Дефіциту картоплі немає. Продукція у достатньому обсязі представлена ​​на полицях торгових мереж і ринків міста, а її запаси вчасно поповнюються,

– запевняє влада.

Продаж картоплі в Астані обмежили / Фото Tengrinews.kz

Що цьому передувало

Раніше в січні Казахстан обмежив вивезення картоплі до третіх країн на шість місяців для стабілізації цін на внутрішньому ринку. За даними уряду країни, у 2024 році експорт картоплі зріс на 50% у зв'язку зі зростанням попиту з боку сусідніх країн, особливо Узбекистану, та високими експортними цінами.

Зверніть увагу! Високий попит вплинув на внутрішній ринок. За офіційними даними, виробники підняли ціну на картоплю зі 170 до 270 тенге за кілограм (близько 14 і 22 гривень відповідно).

Однак ЗМІ пишуть, що реальні ціни набагато вищі. Найдорожчу картоплю продають в Астані: кілограм добірної картоплі у магазинах коштує 455 тенге (майже 37 гривень за поточним курсом). У деяких торгових точках картоплі немає взагалі або продають залишки.

Влада не визнає дефіциту картоплі, експерти кажуть, що він є

Міністерство сільського господарства країни стверджує, що запасів картоплі у Казахстані досить і вони перевищують 850 000 тонн, що покриває потреби до наступного врожаю. За офіційними даними, у 2024 році валовий збір картоплі в Казахстані становив 2,9 мільйона тонн, що, за словами влади, дало змогу не тільки задовольнити внутрішній попит у 1,5 мільйона тонн), а й експортувати.

Аграрний експерт, академік, доктор економічних наук Толеутай Рахімбеков вважає, що дефіцит картоплі в Казахстані є, через що й зростають ціни. Зростання цін на овочі та картоплю в Казахстані почалось приблизно 1 листопада, зазначив Рахімбеков.

Річна потреба країни становить 2 млн тонн картоплі, а місячна 166 600 тонн. Виходить, що з середини вересня, коли закінчується збирання картоплі, і до кінця жовтня ми з'їдаємо близько 250 000 тонн. Можливо, 600 000 тонн вивезли брати-узбеки. Залишається близько 150 000 тонн, тобто менше від місячного споживання,

– говорить експерт.

Економіст пояснив дефіцит тим, що до кінця жовтня новий урожай, зібраний наприкінці серпня – початку вересня, фактично з'їдають.