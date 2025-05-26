Украинские фермеры не спешат увеличивать площади под овощами: в чем причина

Высокие цены на овощи продолжают уже несколько лет держаться на рынках Украины. Это, вроде бы, должно стимулировать фермеров увеличивать площади под ними, однако этого не происходит.

Почему фермеры не наращивают производство овощей

Президент Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Тарас Баштанник рассказал, что учитывая высокие цены прошлого сезона, для украинских фермеров было бы естественно нарастить площади под овощами, сообщает 24 Канал со ссылкой на AgroPortal.

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Однако в этом году не наблюдается существенного увеличения даже среди тех производителей, которые имели высокие прибыли.

Хозяйства, что в прошлые годы хорошо зарабатывали на овощах зарабатывали на овощах, в этом сезоне почти ничего не сажают и не сеют, ведь не уверены, смогут ли собрать урожай - людей нет. Рост площадей сдерживают и погодные изменения, которые становятся все более непредсказуемыми. Но основной фактор - все же нехватка работников,

– отмечает Тарас Баштанник.

Впрочем, по его мнению, овощей в Украине будет достаточно. Даже если по какой-то культуре будет "просадка", импорт компенсирует объемы.

Обратите внимание! Также президент УПОА добавил, что уже как три недели на рынок начали поступать тепличные овощи. Прогнозы давать еще рано: учитывая холодный май, сезон затягивается. Старт овощей из открытого грунта также откладывается.