Порадуют урожаем уже через 2 года: какие сорта фруктовых деревьев сажать весной
- Весной рекомендуется сажать в саду холодостойкие сорта фруктовых деревьев, такие как груши, яблони, персики, сливы, вишни и черешни, которые лучше адаптируются к новым условиям.
- Для каждого типа деревьев важно придерживаться специфических условий посадки, в частности выбора правильного времени и места, чтобы обеспечить здоровый рост и плодоносность.
Начало весны – идеальное время для того, чтобы сажать фруктовые деревья. Однако нужно выбирать холодостойкие сорта, в частности саженцы с открытой корневой системой, которые быстрее приживаются в открытом грунте.
Почему стоит сажать деревья весной?
Плодовые деревья, высаженные весной, лучше адаптируются в новых условиях, рассказывает известная американская советчица Марта Стюарт.
Специалисты объясняют, что высадка ранней весной полезна для деревьев:
- позволяет корням окрепнуть до летней жары;
- обеспечивает более активный рост;
- повышает морозостойкость зимой.
К тому же весенние дожди помогают растениям получить достаточно влаги без частого полива.
Какие сорта деревьев лучше сажать?
Весной советуют сажать самые популярные виды плодовых деревьев, которые широко распространены в Украине.
- Груша
Груши обожают раннюю посадку. Однако важно успеть до наступления первой жары. Они хорошо укореняются, если высажены на солнечном участке с хорошо дренированной почвой.
Популярные сорта:
- Bartlett;
- Kieffer;
- Orient:
- и Seckel.
При высадке следует избегать низин, где застаивается холодный воздух, поскольку поздние заморозки могут уничтожить цвет.
- Яблоня
Яблони идеально подходят для регионов с умеренным климатом. Для небольших участков специалисты советуют выбирать карликовые или полукарликовые сорта.
Например, садоводы любят такие выносливые сорта:
- Honeycrisp;
- Liberty (устойчивый к болезням);
- Akane.
Однако для органического выращивания не стоит выбирать сорт MacIntosh, ведь он слишком капризный к болезням.
- Персик
Эти деревья рекомендуют высаживать сразу после оттаивания почвы. Персики могут дать плоды уже через 2 – 4 года. Однако молодые деревья нуждаются в регулярном поливе и мульчировании для сохранения влаги.
Заметьте! Не стоит сажать персик поздней весной или летом – жара может повредить молодым растениям.
- Слива
Сливы высаживают исключительно до того, как они "проснутся". Это минимизирует стресс для дерева.
Для хорошего опыления рекомендуется сажать как минимум два разных сорта. Фаворитом садоводов является Superior – за большие и сладкие плоды.
- Вишня и черешня
Они начинают расти очень рано, поэтому сажать их надо сразу после оттаивания почвы. Лучшее место для посадки – небольшой склон, чтобы вода не задерживалась у корней
Среди популярных сортов:
- сладкие – Stella;
- кислые – North Star.
Эксперты отмечают, что поздняя весенняя посадка может вызвать стресс для молодых деревьев из-за жары. Поэтому именно первые теплые недели после оттаивания земли – оптимальный момент для закладки сада.
Важно! Марта Стюарт – это популярная американская телеведущая, предпринимательница и автор книг о кулинарии, декор и садоводство. Она стала символом домашнего уюта и искусства ведения хозяйства в США. Стюарт является лауреатом премии "Эмми" за телевизионные программы и входит в списки самых влиятельных женщин в медиаиндустрии.
Какие деревья не стоит сажать во дворе?
Специалисты предостерегают, что некоторые популярные декоративные деревья могут превратить двор в настоящий "зеленый хаос". Речь идет об инвазивных видах, которые активно разрастаются, подавляют другие растения и выходят далеко за пределы сада.
В перечень нежелательных для высадки специалисты отнесли китайскую бирючину, небесное дерево (айлант), грушу Брэдфорда, норвежский клен, русскую оливу и черную акацию. Эти деревья быстро распространяются, легко приспосабливаются к различным условиям и могут вытеснять местную флору.
Эксперты отмечают, что инвазивные виды не только портят эстетику участка, но и создают дополнительные трудности в уходе, разрушают естественный баланс и способны захватывать новые территории. Поэтому перед посадкой стоит выяснить, не входит ли выбранное дерево в список опасных инвазивных видов в регионе.