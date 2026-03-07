Порадуют урожаем уже через 2 года: какие сорта фруктовых деревьев сажать весной

Начало весны – идеальное время для того, чтобы сажать фруктовые деревья. Однако нужно выбирать холодостойкие сорта, в частности саженцы с открытой корневой системой, которые быстрее приживаются в открытом грунте.

Почему стоит сажать деревья весной?

Плодовые деревья, высаженные весной, лучше адаптируются в новых условиях, рассказывает известная американская советчица Марта Стюарт.

Смотрите также Не выбрасывайте и не сжигайте: что делать с ветвями после обрезки деревьев

Специалисты объясняют, что высадка ранней весной полезна для деревьев:

позволяет корням окрепнуть до летней жары;

обеспечивает более активный рост;

повышает морозостойкость зимой.

К тому же весенние дожди помогают растениям получить достаточно влаги без частого полива.

Какие сорта деревьев лучше сажать?

Весной советуют сажать самые популярные виды плодовых деревьев, которые широко распространены в Украине.

Груша

Груши обожают раннюю посадку. Однако важно успеть до наступления первой жары. Они хорошо укореняются, если высажены на солнечном участке с хорошо дренированной почвой.

Популярные сорта:

Bartlett;

Kieffer;

Orient:

и Seckel.

При высадке следует избегать низин, где застаивается холодный воздух, поскольку поздние заморозки могут уничтожить цвет.

Яблоня

Яблони идеально подходят для регионов с умеренным климатом. Для небольших участков специалисты советуют выбирать карликовые или полукарликовые сорта.

Например, садоводы любят такие выносливые сорта:

Honeycrisp;

Liberty (устойчивый к болезням);

Akane.

Однако для органического выращивания не стоит выбирать сорт MacIntosh, ведь он слишком капризный к болезням.

Персик

Эти деревья рекомендуют высаживать сразу после оттаивания почвы. Персики могут дать плоды уже через 2 – 4 года. Однако молодые деревья нуждаются в регулярном поливе и мульчировании для сохранения влаги.

Заметьте! Не стоит сажать персик поздней весной или летом – жара может повредить молодым растениям.

Слива

Сливы высаживают исключительно до того, как они "проснутся". Это минимизирует стресс для дерева.

Для хорошего опыления рекомендуется сажать как минимум два разных сорта. Фаворитом садоводов является Superior – за большие и сладкие плоды.

Вишня и черешня

Они начинают расти очень рано, поэтому сажать их надо сразу после оттаивания почвы. Лучшее место для посадки – небольшой склон, чтобы вода не задерживалась у корней

Среди популярных сортов:

сладкие – Stella;

кислые – North Star.

Эксперты отмечают, что поздняя весенняя посадка может вызвать стресс для молодых деревьев из-за жары. Поэтому именно первые теплые недели после оттаивания земли – оптимальный момент для закладки сада.

Важно! Марта Стюарт – это популярная американская телеведущая, предпринимательница и автор книг о кулинарии, декор и садоводство. Она стала символом домашнего уюта и искусства ведения хозяйства в США. Стюарт является лауреатом премии "Эмми" за телевизионные программы и входит в списки самых влиятельных женщин в медиаиндустрии.

Какие деревья не стоит сажать во дворе?