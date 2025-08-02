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Агро 24 Агроновости Совсем не в Херсоне: где вырастят больше всего украинских арбузов в 2025 году
2 августа, 14:04
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Совсем не в Херсоне: где вырастят больше всего украинских арбузов в 2025 году

Анастасия Зорик
Основні тези
  • В 2025 году на Полтавщине засеяно более 5 тысяч гектаров бахчевых культур, что является наибольшим показателем в Украине.
  • Из-за неблагоприятных погодных условий урожайность арбузов уменьшилась на 25-30%, а сроки созревания сдвинулись на 2 недели.

В этом году именно на Полтавщине было засеяно более 5 тысяч гектаров бахчевых культур. Это самый большой показатель в Украине.

Где в Украине выращивают больше всего арбузов?

В 2025 на Полтавщине было посеяно на 2 тысяч гектаров бахчи больше чем в прошлом году, пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильнэ Полтава.

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Обратите внимание! В этом году сроки созревания и, соответственно, сбора арбузов сдвинулись на 2 недели. Это связано с неблагоприятными погодными условиями. Речь идет о поздней холодной весне и заморозках, которые были в мае. Более того, такая погода сильно снизила урожайность, на примерно 25 – 30%, если сравнивать с предыдущими годами.

 

Григорий Хан

Председатель фермерского хозяйства из села Устивица

Урожайность, конечно, ту, что запланировали, не ожидаем, а так, товарный вид арбуза более-менее, 50 – 60%, до 70% будет нормальным.

Хан указал, что урожай начали собирать еще неделю назад. Однако с большой вероятностью, пик созревания этой ягоды будет уже в середине августа.

В этом году где-то 25 – 35 тонн все равно, я думаю, получим. Сейчас в основном у нас много запросов из города Киев, 
– говорит Хан.

Заметьте! По словам Хана, ранее с полей фермерского хозяйства собиралось ориентировочно 40 – 60 тонн арбузов с гектара.