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Агро 24 Агроновости В Украине втрое увеличился импорт яблока и груши за пять месяцев 2025 года
30 июня, 18:04
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В Украине втрое увеличился импорт яблока и груши за пять месяцев 2025 года

Василий Розтрепа
Основні тези
  • В Украине с января по май 2025 года импорт яблок, груш и айвы составил 13,3 тысячи тонн, а расходы на это составляли 15,5 миллиона долларов.
  • Импорт вырос в 3,1 раза, а расходы на экспорт увеличились в 2,5 раза по сравнению с 2024 годом.

С января по июнь Украина импортировала яблок и груш больше, чем в прошлом году. По сравнению с 2024 годом импорт вырос в несколько раз.

Импорт яблок и груш вырос с начала года

В январе-мае 2025 года Украина импортировала 13,3 тысячи тонн яблок, груш и айвы, сообщает 24 Канал со ссылкой на AgroTimes. При этом на закупки продукции было потрачено 15,5 миллиона долларов.

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Обратите внимание! По словам специалистов, если сравнить с объемами за весь 2024 год, импорт этих фруктов вырос в 3,1 раза. Расходы же на экспорт выросли в 2,5 раза.

Больше всего яблок, груш и айвы Украина с начала 2025 года импортировала из:

  • Польши (56,7%),
  • Нидерландов (18,6%),
  • Молдовы (7,4%).

Ранее 24 Канал сообщал, что в Украине начался сезон лесных ягод – земляники и черники, раньше всего их начали продавать на Волыни. Стоимость ягод зависит от региона, одновременно земляника стабильно вдвое дороже черники.