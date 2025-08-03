Без нее не сможет никто: Украина сокращает импорт сверхважного продукта
- Украина сократила импорт соли почти на 50% в первом полугодии 2025 года.
- За первые шесть месяцев 2025 года импортировано 211,692 тысячи тонн соли, что на 46% меньше чем в 2024 году.
Украина сильно зависима от импорта соли из-за рубежа сейчас. В частности, так произошло о причине того, что украинское государство потеряло большие производственные мощности вследствие военных действий.
Почему Украина импортирует соль из-за рубежа?
Как считает экономический эксперт Олег Пендзин, Украина была вынуждена осуществлять значительный импорт соли, в том числе из-за потери производства в Соледаре, пишет 24 Канал со ссылкой на УНИАН.
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Возле Дрогобыча есть попытки восстановить производство каменной соли – там есть небольшое месторождение. И еще месторождение на Закарпатье есть одно. Но ни там, ни там на сегодня вряд ли общий объем добычи соли может перекрыть то, что было потеряно в Соледаре. Поэтому мы на самом деле зависимы от импорта.
В то же время статистика Гостаможни показала: в первом полугодии 2025 года импорт соли из-за рубежа Украина сократила почти на 50%. Однако Пендзин считает, что эта тенденция не будет продолжаться дальше.
Я думаю, что когда мы будем смотреть на второй или третий квартал, то увидим, насколько там подскочит общий импорт соли. Соль – это продовольственный продукт, он используется для закруток, поэтому пик потребления приходится именно на летние месяцы,
– говорит эксперт.
Сколько соли импортирует Украина?
Статистика показывает, что с января по июнь 2025 года Украина импортировала в целом – 211 692 тысячи тонн соли, это на ориентировочно 46% меньше чем за аналогичный период прошлого года. Снизились и расходы на закупку соли на внешних рынках. За первые 6 месяцев этого года это значение опустилось до 26,9 миллиона долларов, это на 48,5% меньше чем в 2024 (тогда такие расходы достигали 52,2 миллиона долларов).